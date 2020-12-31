Новогодняя ночь – это время магии и чар. Именно поэтому в полночь и взрослые, и дети верят в чудо и загадывают самые смелые желания. У кого-то желания сбываются, а кто-то с грустью понимает, что стоило загадывать что-то поскромнее.

Идеи 24 поделятся с вами секретами, благодаря которым вы будете знать, как загадывать желания так, чтобы они точно сбылись.

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Правильная формулировка

Для того чтобы желания сбылись, нужно правильно их формулировать. Поэтому есть несколько требований, которым нужно следовать загадывая желания в новогоднюю ночь:

1. формулировка желания должна быть максимально точной;

2. в формулировке не желайте зла другим (кроме этого, воплощение желания в жизнь не должно навредить окружающим);

Фото novadoba

3. желайте искренне и всем сердцем, не сомневайтесь и верьте в воплощение своего желания все время;

4. визуализируйте желания (пишите или рисуйте, но делайте это максимально точно);

Фото mamaplus

5. думайте не как о желаемом, а как о том, что есть (неправильно формулировать "я хочу новую машину", лучше думать "мой новый электромобиль роскошный");

6. правильно загадывать не деньги, а то, на что вы их потратите;

7. загадывайте желание в хорошем настроении;

8. для того, чтобы желание сбылось, в формулировке не употребляйте частицу "не" (вместо того, чтобы желать "не болеть", лучше сформулируйте "хочу быть здоровой").

Каким способом загадывать желания

Шампанское и пепел

Один из самых популярных способов – выпить шампанское и пепел от листа, на котором было записано желания. Это стоит делать ровно в полночь под бой курантов.

Фото kleo

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Бутылка с желанием

Подготовьте маленькую бутылочку заранее (в виде брелка). В новогоднюю ночь напишите на листе бумаги свое желание, спрячьте лист в бутылку и залейте шампанским из своего бокала. Храните в тайном месте до осуществления желания.

Фото aliexpress

Желание "в бутылку"

Выпейте шампанское с родными людьми. В пустую бутылку шепотом произнесите свое желание, закройте ее и храните 7 дней.

Фото omskzdes

Для денег

Для того чтобы улучшить в следующем году материальное положение, оберните "ножку" бокала купюрой и не снимайте ее в течение всего торжества. На следующий день купюру спрячьте в отдельный отдел в кошельке и храните как талисман.

Елка

В новогоднюю ночь шепотом проговорите свое желание у елки. Маленькую ветку поставьте в воду возле кровати. Через 3 дня посчитайте количество игл. Если количество парное – желание сбудется в этом году. Если нечетное – придется подождать еще год.

Елочный шарик

Купите новую елочную игрушку в виде шара. На маленьком листе бумаги запишите заветные желания и спрячьте лист в игрушку. Украсьте елку и ежедневно по 5 минут держите шарик в руке. Через неделю игрушку снимите и спрячьте в тайное место. Ждите осуществления вашего желания.

Фото akusherstvo

Мандарин

Способ для тех, кто мечтает о рождении ребенка. Во время боя курантов нужно почистить и съесть мандарин. Если вам попалась косточка, желание сбудется, поэтому не стоит ее выбрасывать.

Фото depositphotos

Виноград

Загадываете желание и во время боя курантов едите 12 виноградин. Если вам попались косточки, их нужно все выплюнуть. Вы заранее можете упростить себе процесс загадывания желания, купив виноград без косточек.

Лист Діду Морозу

Обычай знаком с детства. Однако теперь не стоит отправлять письмо в Лапландию. "Запустите" маленький лист бумаги на ветер через окно.

Фото kleo