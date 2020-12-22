Той, хто слідкує за модними тенденціями, завжди обирає трендові речі. Це стосується одягу, аксесуарів, дизайну і навіть святкового декору.

Ідеї 24 зробили для вас добірку трендових ялинкових прикрас, які актуальні для декору святкового дерева у 2021 році.

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Ялинкові кульки з ниток та стрічок

Такі прикраси можна купити або виготовити своїми руками. За бажанням кульки можна задекорувати гілочками ялинки, мереживною тканиною, атласними стрічками тощо. Оскільки символом 2021 року є металевий Бик, краще обирати іграшки сірого, сріблястого чи бежевого кольору.

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Їстівні ялинкові іграшки

Їстівні ялинкові прикраси не втрачають своєї актуальності впродовж декількох років. 2021 – не виняток. Проте цього разу краще обрати красиве та апетитне печиво.

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Сушені фрукти

Також для декору можна використовувати сушені апельсини, лимони чи мандарини. За бажанням таку іграшку можна прикрасити спеціями чи стрічками. Виглядає дуже стильно та оригінально.

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Прикраси з паперу

У моду знову повертаються паперові іграшки. Це, зокрема, стосується сніжинок і навіть ланцюжків. Проте вироби повинні бути більш оригінальні та одноколірні.

Фото 1zoom

В'язані прикраси

Усі прикраси, які виготовлені своїми руками, у 2021 році на піку популярності. Тому, якщо вмієте в'язати спицями чи гачком – вперед до створення оригінальних шедеврів. Ваша ялинка точно буде унікальною.

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