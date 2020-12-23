На завершальному етапі підготовки до святкового застілля кожна господиня сервірує стіл. Це можна зробити так, що всі ваші гості будуть вражені оригінальним декором приборів та апетитністю страв.

Ідеї 24 підготували для вас 10 варіантів оригінальних композицій зі столових приборів. Повірте, ви вразите своїх гостей. Читайте також: Як подарувати печиво: ідеї оригінального пакування їстівного подарунка 1. Декор столових приборів маленькими гілками ялинки За бажанням прибори та гілки можна зв'язати або акуратно скласти в спеціальний конверт для приборів. Фото detskiivopros 2. Столові прибори, декоровані шишками Фото remont-samomy 3. Оригінальні милі конверти для приборів Фото spshn 4. Декор столових приборів з використанням ялинкових іграшок та стрічок Фото letidor 5. Столові прибори з декором у вигляді імбирного печива Фото u-mama 6. Декор з використанням мотузки, рослин та інших елементів Фото idei-dekoru Цікаво: Як креативно запакувати новорічні подарунки: красиві ідеї з фото 7. Прибори в рукавиці Фото rozetka 8. Декор з сірих намистинок та інших деталей такого ж кольору, який є символом 2021 року Фото domashniy 9. Столові прибори в оригінальному мішечку Фото freepik 10. Декор з використанням дерев'яних сніжинок Фото freepik