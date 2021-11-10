Ми зібрали 5 найдивніших кулінарних порад за останні 100 років. Деякі з них геніальні, а деякі – ви навіть не повинні пробувати вдома.

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У 1896 році розповідали, як розпалити вогонь для плити

Сьогодні НІХТО, повторюємо, НІХТО не повинен розводити вогонь на своїй кухні. Але у "Книзі Бостонської школи кулінарії" Фанні Меррітт Фармер 1896 року були розгорнуті інструкції про те, як розпалити вогонь для своєї печі. Життя було набагато складнішим до масштабної появи газової системи, яка в той час, згідно з кулінарною книгою, лише ставала популярною.

У 1920-их використовували воду, щоб їжа у духовці не пригоріла

Господині, які випікали пиріг чи хліб, ставили у духовку місткість з двома літрами води. Така хитрість не давала випічці пригоріти.



Разом з випічкою у духовку ставили посудину з водою / Фото koshachek

У 1920-их нарізали ананас двома ножами

Одним з найжаданіших екзотичних фруктів у 1920-их роках був ананас. Людям тоді казали не використовувати той самий ніж і для очищення від шкірки, і для нарізання м'якуші. Посилалися у ті роки на те, що шкірка містить кислоти, які викликають біль і набряк у роті.

У 1947 році вважали, що не буває невдалих поєднань їжі

Кінець 40-х і 50-х років були експериментальним часом у кулінарії. Удосконалення транспортування їжі означало, що з’явилося більше екзотичних інгредієнтів. Компанія Enter: Chiquitas Bananas в одній зі своїх реклам показала рецепт рулетів з шинкою і бананами. Клієнтам рекомендували обгорнути скибочками шинки з гірчицею навколо банана і доповнити все це сирним соусом.

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У 1950-тих наполегливо рекомендували не грюкати дверцятами духовки

Згідно з давньою порадою, яка стосувалася випікання, якщо гучно стукнути дверцятами духовки у процесі готування, то пиріг чи хліб "впаде", оскільки це завадить набуханню тіста.



Господині старалися не грюкати дверцятами духовки / Фото crushpixel