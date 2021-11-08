Не секрет, що на кухні заведено мати хоча б три обробні дошки – для хліба, м'яса та овочів. І, звісно, їх потрібно ретельно мити після кожного використання. Але далеко не кожен дотримується таких неписаних рекомендацій.
Більше лайфхаків Як натерти часник і не забруднити посуд: трюк, про який ви й не здогадувалися
Оскільки ми не завжди маємо окрему дошку для кожної групи продуктів, очищення – обов'язкова процедура, якій рідко приділяємо достатньо уваги. Зазвичай це обмежується простим споліскуванням у проточній воді + миття губкою з миючим засобом. Тож час від часу треба влаштовувати глобальнішу чистку.
Як відчистити чорні плями на дерев'яній дошці для нарізання
- Змочіть дошку теплою водою.
- Рясно засипте її сіллю та добре потріть рукою по усій поверхні.
- Другим шаром нанесіть харчову соду та також потріть.
- Тоді залийте це оцтом і зачекайте 10 хвилин.
- Останній крок – змийте усе теплою водою.
Результат вас здивує!
Читайте також Готуємо вдома ту саму картоплю фрі з McDonald's: рецепт, який підкорить усіх