Якщо ви належите до цієї категорії, то вже, напевно, неодноразово забруднювали собі одяг соусом або колою. Особливо, коли поспішали на важливу зустріч. Для того, щоб цього уникнути працівники Макдональдза підготували крутий лайфхак, який допоможе з легкістю перекушувати улюблену їжу "на ходу".

Цікаво Магія ночі: легендарний бренд представив нову преміальну Zubrowka Czarna з оригінальним дизайном

1. Отже, вам знадобиться улюблений напій, картопля й основна страва (у цьому випадку бургер).

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2. На другому етапі потрібно відкрити коробку з бургером і поставити її на склянку з напоєм таким чином, щоб соломинку вставити у спеціальний отвір.

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У житті досягає мети той, хто має рішучість ризикувати. Zubrowka Czarna – для твоїх сміливих ідей.

3. На третьому етапі акуратно висипаємо картоплю у кришку коробки з бургером.

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4. Готово! Тепер ви можете їсти улюблені страви у будь-яких непередбачуваних ситуаціях і навіть на ходу.

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