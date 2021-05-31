Если вы принадлежите к этой категории, то уже, наверное, не раз загрязняли себе одежду соусом или колой. Особенно, когда спешили на важную встречу. Для того чтобы этого избежать, работники Макдональдса подготовили крутой лайфхак, который поможет с легкостью перекусывать любимую еду "на ходу".

Интересно Магия ночи: легендарный бренд представил премиальную Zubrowka Czarna с оригинальным дизайном

1. Итак, вам понадобится любимый напиток, картошка и основное блюдо (в этом случае бургер).

Фото instagram

2. На втором этапе нужно открыть коробку с бургером и поставить ее на стакан с напитком таким образом, чтобы соломинку можно было ставить в специальное отверстие.

Фото instagram

В жизни достигает цели тот, кто имеет решимость рисковать. Zubrowka Czarna – для твоих смелых идей.

3. На третьем этапе аккуратно высыпаем картошку в крышку коробки с бургером.

Фото instagram

Читайте Как быстро разморозить мясо: способ, который используют даже профессиональные повара

4. Готово! Теперь вы можете есть любимые блюда в любых непредвиденных ситуациях и даже на ходу.

Фото instagram