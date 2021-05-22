Одна маленька хитрість та пара компонентів допоможуть вам розморозити будь-яке м'ясо швидко й не пошкодивши продукт.

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Отже, щоб швидко розморозити м'ясо, вам знадобляться лише вода та оцет. Розморожування пройде в три етапи:

Дістаньте м'ясо з морозильної камери й звільніть від упаковки, пакета чи плівки Змастіть м'ясо оцтом і залиште на 15 хвилин Ретельно промийте м'ясо водою і розпочинайте процес приготування улюблених страв.

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Таке м'ясо ідеально підійде для тих страв, основний компонент яких потрібно маринувати. Адже навіть за 15 хвилин завдяки оцту м'ясо отримає легку кислинку.

Простий спосіб розморозити й замаринувати м'ясо / Фото Botanichka

Якщо ви не хочете розпочинати етап маринування, для розморожування м'яса додатково використайте пакет. У нього герметично запакуйте м'ясо, а потім відправте у глибоку миску з розчином води та оцту. Порційно ці рідини змішуйте 1:1. Такий процес розморожування максимально швидкий.

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Вступаючи в реакцію з льодом, оцет практично розчиняє його. Завдяки тому, що м'ясо знаходиться в пакеті, відбувається так званий "парниковий ефект", який призводить до нагрівання м'яса. Результатом цього є швидке та рівномірне розморожування м'ясних продуктів.

Для швидкого розморожування м'яса використайте воду, оцет і пакет / Фото Mcgrp