Восьмигодинний робочий день було встановлено ще понад 100 років тому. "Ідейником" такого графіку стала компанія "Форд". Основним завданням працівників на той час було виконувати певну роботу впродовж робочого часу за відповідними столами, результат цієї роботи можна було побачити наприкінці дня.

Але чому ми досі вважаємо восьмигодинний робочий графік нормою? Невже важлива кількість "відроблених" годин, а не результат роботи? Ідеї 24 знайшли 5 причин, чому вам варто задуматися над тим, чи підходить вам такий графік роботи.

1. Застаріле бачення з минулого століття

Восьмигодинний графік роботи – це результат індустріальної революції. У 1900-х роках робота не вимагала складних розумових завдань. Варто було працювати фізично. Для цього збільшили робочий час і, відповідно, максимізували і виробництво.

Такий графік зберігся і до сьогодні. Ми "запозичили" його і для тих сфер, де це зовсім немає сенсу.

Працівник на заводі / Фото unsplash

Емілі Баллестерос, тренер з питань вигорання, вважає, що такий підхід є застарілим та не раціональним. Вона ділиться інформацією у своїх відео. Деякі з них набирають понад півтора мільйона переглядів у ТікТок, що свідчить про актуальність цього питання в усьому світі:

2. Мозок дає збій

Можливість виконувати довготривалу інтенсивну мозкову роботу триває не довше ніж дві години. Це означає, що за 8 годин ваш мозок "стомлюється" та виснажується.

Уже після другої години роботи результативність його роботи зменшується. Ви ще досі вважаєте нормою лише одну годину обідньої перерви?

Фото unsplash

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3. Компромісний для всіх графік?

Незалежно від типу нашої діяльності (байдуже, фізична чи когнітивна), більшість людей виявляє найбільшу активність у першій половині дня (якщо вони "жайворонки") або у другій половині дня (якщо вони "сови"), – вважає американський письменник та тренер Стів Магнес.

Компромісу для усіх бути не може. Кожна людина – особистість. У неї свої індивідуальні особливості організму та унікальні біоритми. Тому варто орієнтуватися на те, який результат людина показує, а не те, що вона здатна відсидіти 8 годин на робочому місці.

Не завжди компроміс – це добре / Фото unsplash

4. "Вигорання" на роботі

Якщо ви не можете звикнути до певного графіку роботи, на вас рано чи пізно чекає емоційне вигорання.

Є три типи вигорання: загальне, соціальне і так звана нудьга.

Загальне вигорання – це коли ви загалом незадоволені своїм життям, зациклені на роботі і зовсім не маєте часу на себе.

Соціальне вигорання відбувається через відсутність меж у стосунках з людьми (колегами, керівником тощо), а також через наявність "токсичних" людей.

Нудьга – це коли ви відчуваєте, що "застрягли" на одному місці. Тобто не розвиваєтеся, не вчитеся чомусь новому, не вдосконалюєтеся.

Вигорання на роботі тягне за собою низку невтішних наслідків / Фото barexamtoolbox

5. Експерименти – наше все

Для того, щоб зрозуміти, який графік роботи працівникам підходить найкраще, варто експериментувати. Пробувати перевіряти результативність працівників у різні години, заохочувати та мотивувати. Якість часу важливіша за його кількість!

Задоволені працівники – успішна компанія / Фото unsplash