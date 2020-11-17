Бывают дни, когда нам нужно сделать столько дел, что 24 часа в сутки совсем не хватает. Как правило, в таких ситуациях некоторые дела приходится делать вместо сна, а некоторые откладывать на следующий день. В результате в конце рабочей недели мы просто "валимся с ног". Основной причиной таких нестабильных графиков является неумение распоряжаться своим временем.

Именно поэтому Идеи 24 подготовили для вас 10 простых советов, которые помогут лучше распоряжаться своим временем и достигать желаемых целей более грамотно и легко.

1. Просыпайтесь раньше

На который бы час не стоял ваш будильник, "переведите" его на час раньше. Это простое правило поможет вам сделать больше дел и приблизиться скорее к результату.

Кроме этого, проснувшись на час раньше, вы сможете работать или делать желаемые дела в покое и без лишней суеты. Ваши родные же не привыкли просыпаться так рано, не так ли? Даже если вы не хотите работать так рано – посвятите это время для себя. Послушайте любимую музыку, займитесь спортом, почитайте мотивирующие книги.

Будильник – хороший помощник для тех, кто хочет все успеть / Фото unsplash

Раннее пробуждение приводит к успеху, ведь день такого человека проходит более продуктивно, чем у обычного "соньки". Возможно, именно поэтому Джефф Безос, Тим Кук, Илон Маск начинают свой день в 5 часов?

2. Составляйте список дел на день

Ежедневно создавайте список дел, которые реально сможете сделать. Это поможет не только контролировать все время, но и рассчитать каждую минуту. Таким образом, вы сможете успевать делать просто все, что запланировали, и даже больше. Эта привычка со временем поможет достичь глобальных целей или воплотить самые заветные мечты.

Ежедневно составляйте список дел / Фото unsplash

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3. Тренируйтесь утром

Выйдите на пробежку, займитесь йогой или хотя бы просто сделайте зарядку. Утренние тренировки значительно улучшат ваше настроение и скажутся на производительности.

Физические упражнения являются необходимым условием эффективности интеллектуального труда, – утверждает профессор психиатрии из Гарварда Джон Рейти.

Йога – хороший вариант для утренних занятий / Фото unsplash

4. Сконцентрируйтесь на одном задании

Не стоит "переходить" от одного дела к другому. Сначала выполните одну задачу, а затем другую.

Исследователи из Американской ассоциации психологов доказали, что наш мозг не способен работать в режиме многозадачности. Поэтому бегая от одного дела к другому, мы только теряем свое время.

5. Результат работы

Приступая к любому делу, обязательно осознавайте то, каким хотите видеть результат. Такие мысли вдохновляют и помогают быстрее приблизиться к конечной цели любой работы.

Представляйте результат своей работы / Фото unsplash

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6. Избавьтесь от всего лишнего

Очень часто в нашем окружении есть люди, которые или нам завидуют, или демотивируют или даже являются так называемыми "энергетическими вампирами". По возможности не "впускайте" их в свою жизнь. Также это касается вещей, которые нас раздражают или наоборот – улучшают наше настроение. Прислушайтесь к себе и своим ощущениям – сделайте так, чтобы люди, которые вас окружают, были вам близки по духу, а бытовые вещи дарили только приятные ощущения.

Окружайте себя близкими "по духу" людьми / Фото unsplash

7. Откажитесь от социальных сетей

Иногда нам так и хочется зайти в фейсбук, твиттер или инстаграм. Как правило, отвлекшись на минуту, мы можем потерять 30 минут нашего драгоценного времени. Это все нас только дезориентирует. Если эти соцсети вам нужны для работы, заходите только из рабочих аккаунты. Таким образом вы не будете отвлекаться на мелочи.

Откажитесь на рабочем месте от соцсетей / Фото unsplash

8. Уменьшите количество нежелательных встреч

Это касается и обычных знакомых и людей, с которыми вы работаете. Не тратьте ваше время и энергию на мелочные разговоры ни о чем.

Общайтесь только с теми людьми, которые дарят вам положительные эмоции / Фото unsplash

9. Научитесь говорить "нет"

Иногда отказывать людям достаточно сложно. Особенно, если это касается близких. Отказывать – это нормально. Не бойтесь говорить "нет", если вам что-то не нравится. Таким образом вы не будете тратить свое время на ненужные дела.

Научитесь говорить "нет", если вам что-то не нравится / Фото thenankoo

10. Заботьтесь о своем сне

В среднем человеку для сна нужно 8 часов, однако каждый человеческий организм уникален. Кому-то, чтобы выспаться, может быть достаточно 7 часов, а кому-то – нужно 10. Изучите свой организм и свои биоритмы. Только тогда, когда вы выспались, вы сможете чувствовать себя здорово и бодро.

Здоровый сон – залог успеха / Фото today