Багато хто пояснює геніальність суперінтелектом, мовляв, усі великі винахідники чи інноватори мали особливі здібності від природи. Та насправді часто річ не так у розумі, як у креативності – тобто здатності застосовувати уяву для розв'язання різних завдань. І це доводять приклади геніїв нашого часу.

Бути генієм – не значить бути лише надрозумним. Суперінтелектуалів не так багато на Землі, а велика їх частина навіть зі своїми винятковими здібностями не досягає успіху, пише Time.

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Проаналізувавши життя та діяльність найвидатніших геніїв, експерти виділили дві риси, яка притаманна їм усім. Ідеться про креативне мислення та допитливість.

Креативність, тобто нестандартне мислення

Розглянемо приклад Бенджаміна Франкліна. Без ґрунтовної шкільної освіти він зумів самостійно здобути знання в різних сферах, завдяки чому став винахідником, дипломатом, письменником і видатним політичним діячем американського Просвітництва. Франклін не тільки довів, що блискавка – це електричний розряд, а й винайшов спосіб її приборкати. Також саме він виміряв температуру океанських течій, першим в історії склавши точну карту Гольфстріму.

Схожою була і доля Альберта Ейнштейна. Він пізно почав говорити, а через бунтарське ставлення до тодішньої системи освіти мав погану репутацію в школі. Учителі недолюблювали юного Альберта, адже він ставив під сумнів усі "стандартні" знання. Своєю чергою прихильники класичної освіти вважали це крамолою.

Водночас повільний розвиток мовленнєвих навичок в дитинстві дав йому можливість з інтересом спостерігати за буденними явищами, які інші сприймали, як даність. Пізніше Ейнштейн перевернув наше уявлення про Всесвіт, розробивши теорію відносності та квантову теорію. А вдалося йому це тому, що він поставив під сумнів базову ідею, описану ще Ісааком Ньютоном: мовляв, час рухається послідовно, секунда за секундою, і його хід не залежить від спостерігача.

Ейнштейн любив грати на скрипці, коли заходив у глухий кут під час роботи / Фото Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

Або згадаймо Стіва Джобса. Він, як і Ейнштейн, вірив у важливість краси. Співзасновник Apple вважав, що в роботі потрібно поєднувати мистецтво, точні та гуманітарні науки. Що зрештою Джобс і показав своїм прикладом: кинувши навчання, він записався на заняття каліграфією і танцями, а пізніше виїхав до Індії в пошуках духовного просвітлення. Тільки після цього з'явилась "яблучна" корпорація.

Цікавість та допитливість

Проте найвидатнішим генієм можна впевнено назвати Леонардо да Вінчі. І в нього була особлива перевага: він думав і як художник, і як учений, завдяки чому міг візуалізовувати теоретичні концепції. Да Вінчі вважав себе послідовником досвіду й експерименту, а його головною рисою була саме допитливість.

Щоденники вченого та митця рясніють найрізноманітнішими запитаннями. І це не тільки складні наукові проблеми. Наприклад, Леонардо хотів дізнатися, чому люди позіхають; як побудувати квадрат, рівний за площею колу; завдяки чому клапан аорти закривається; як наше око сприймає світло і як це може знадобитися під час малювання. А ще його цікавили речі, про які звичайні люди замислюються тільки в дитинстві (приміром, чому небо блакитне).

Портрет Леонардо да Вінчі, автор Латтанціо Керена / Фото DeAgostini/ Getty Images

Коротко кажучи: да Вінчі хотів знати все, що тільки можна, про все, що тільки є, враховуючи космос і наше місце в ньому.

І якщо деяких людей вважають геніями в певній царині, наприклад, Леонарда Ейлера – в математиці, Моцарта – в музиці, то таланти й інтереси да Вінчі поширювалися на безліч сфер. Він знімав шкіру з облич трупів, вивчаючи м'язи, а потім намалював найвідомішу усмішку в світі. Він розглядав людські черепи, замальовував кістки й зуби, щоб достеменно зобразити муки святого Ієроніма.

Як бачимо, да Вінчі був генієм не тільки тому, що був розумним. Передусім він досягнув приголомшливих результатів завдяки своїй креативності та цікавості до всього в світі.