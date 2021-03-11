З приходом весни кожен з нас хоче більше гуляти на свіжому повітрі, частіше зустрічатися з друзями й проводити час у шумній компанії. Один зі способів гарно провести час з друзями – влаштувати вечірку просто неба.

Зважаючи на погодні умови, радимо дуже ретельно підготуватися до вечірки такого типу. Завчасно подбайте про декор, напої, страви та аксесуари, які створять затишну атмосферу для вас та ваших друзів.

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Незалежно від того, яку тематику ви обрали для вечірки, ви повинні подбати про безпеку та комфорт гостей.

Комфорт та тепло

Для того, щоб кожен гість почув себе комфортно, потрібно врахувати температурний режим. Для цього радимо використовувати спеціальні обігрівачі. Залежно від ваших фінансових можливостей, обирайте ті варіанти, які вам найбільше підходять.

Окрім цього, якщо ви запланували костюмовану вечірку, радимо обирати відповідну тематику. Кожному гостю не повинно бути холодно в певному одязі. Не варто проводити навесні, для прикладу, гавайські вечірки.

Від організатора вечірки залежить настрій усіх гостей / Фото Freepik

Напої

Для створення гарного настрою ви повинні подбати про доречні коктейлі. Вони мають бути різними. Якщо у вас алкогольна вечірка, подбайте про те, щоб алкоголь був якісним та перевіреним. Зважаючи на прохолодну погоду, радимо приготувати зігрівальні рідини. Наприклад, це може бути глінтвейн, гарячий ромовий напій тощо.

Страви

Обов'язково подбайте про те, щоб під час вечірки було вдосталь закусок. Радимо під час вечірки просто неба готувати барбекю. Така атмосфера створить особливий настрій і сприятиме зближенню усіх гостей.

Якщо у вашій компанії є вегетаріанці, подбайте і про них. Тому заздалегідь продумайте, які страви будуть смакувати їм.

Приготування барбекю – класна ідея для відпочинку з друзями / Фото Depositphotos

Аксесуари

Під час підготовки до вечірки ви повинні подбати й про невеликі аксесуари, які додадуть певного шарму та затишку. Наприклад, ви можете використати особливі гірлянди, стильні подушки, гамаки чи пуфи. Зважаючи на температурний режим, не забудьте підготувати пледи.

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Освітлення

Гарне освітлення створює особливу атмосферу під час вечірки. Тому ви можете використати оригінальні ліхтарики, лавові лампи, нічники чи Usb-світильники. Загалом, вмикайте фантазію, експериментуйте, просіть допомоги у друзів і зрештою у вас буде класна вечірка.

Атмосфера може залежати від освітлення / Фото Freepik

Сервірування столу

Залежно від стилю вечірки, ви повинні подбати про те, щоб кожному гостю вистачало приборів. Усі вони мають бути чисті. За бажанням стіл можна застелити оригінальною скатертиною, а потім стильно сервірувати всі прибори.

Веселощі

За бажанням можна придумати розважальну програму. Для цього пошукайте ігри для компанії, зробіть добірку фільмів та складіть музичні плейлисти. Суть вечірки полягає у цікавому та веселому проведенні часу. Тому ви, організатор, краще повинні розуміти, що сподобається вашим друзям та знайомим.

Придумайте розважальну програму для гостей / Фото Freepik