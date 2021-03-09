Після важкого робочого дня так хочеться розслабитись і максимально відпочити... У кожного – свій ідеальний спосіб відпочинку: один віддає перевагу перегляду серіалів, другий поринає в читання, а третій зависає в соцмережах.

Розповідаємо, як провести вечір так, щоб повністю відпочити – душею й тілом. Серед наших 7 ідей ви точно знайдете ту, яка припаде вам до смаку.

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Читання

Незалежно від того, ким та де ви працюєте, читання подарує вам розслаблення. Обирайте ту літературу, яка вам подобається найбільше. Тільки не варто після роботи перевантажувати себе науковими книжками. Приємне читання допоможе відпочити, а ще позитивно позначиться на вашому інтелектуальному рівні.

Вечір за захопливою книжкою – ідеальне завершення дня / фото Freepik

Розвивайте хобі

Адже у вас є хобі? Розвивайте себе в тій галузі, яка приносить вам найбільше задоволення. Хобі – це не лише гарне проведення часу. Це можливість розслабитись, поліпшити своє моральне самопочуття й зарядитись позитивом.

У кожної людини має бути хобі / фото Lifehacker

Навчання

Навчатися – завжди корисно. Тож, якщо маєте сили та бажання, займіться самоосвітою. Сьогодні в нас є доступ до безлічі онлайн-курсів та семінарів, у тому числі безплатних. Головне – визначтеся з колом інтересів.

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Займіться творчістю

Будь-яка творчість робить людину вільною та справжньою. Тому сам-на-сам з собою чи в товаристві друзів ви дозвольте собі розслабитись, опановуючи ази малювання, гончарства чи гри на якомусь музичному інструменті. Навіть якщо ви ніколи цим не займалися, не бійтеся спробувати щось нове. Дуже ймовірно, що це нове не на жарт вас захопить.

Будь-яка творчість робить людину більш розкутою / фото Pikabu

Спілкування з друзями

Посиденьки з друзями – це душевні розмови й дотепні жарти, що просто осяють ваш вечір. Класно зателефонувати другові, із яким ви давно не бачились або навіть не листувались. Такий відпочинок перемикне з буденної метушні, розслабить і подарує заряд енергії на цілий тиждень.

Фізична робота

Якщо ви увесь день проводите в офісі, то, прийшовши додому, ви просто зобов’язані трохи розім’ятись. Фізичне навантаження трішки "вимкне" мозок і зніме психічну напруженість. Ви можете щось майструвати, ремонтувати, прибирати тощо. Обирайте те, що найкраще зможе відволікти вас від думок про щоденні робочі обов’язки.

Музика та фільми

Це найпоширеніший способ відпочинку для людей будь-якого віку. Вигідно вмостіться у своєму улюбленему кріслі й увімкніть музику, яка вас розслабить. Або запустіть улюблений фільм чи серіал, запасіться смаколиками й насолоджуйтеся переглядом. Або ж оберіть щось середнє, приміром прослуховування подкастів.

Перегляд фільмів – найпоширеніше заняття після роботи / фото Depositphotos