С приходом весны каждый из нас хочет больше гулять на свежем воздухе, чаще встречаться с друзьями и проводить время в шумной компании. Один из способов хорошо провести время с друзьями – устроить вечеринку под открытым небом.

Учитывая погодные условия, советуем очень тщательно подготовиться к вечеринке такого типа. Заранее позаботьтесь о декоре, напитках, еде и аксессуарах, которые создадут уютную атмосферу для вас и ваших друзей.

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Независимо от того, какую тематику вы выбрали для вечеринки, вы должны позаботиться о безопасности и комфорте гостей.

Комфорт и тепло

Для того чтобы каждый гость почувствовал себя комфортно, нужно учесть температурный режим. Для этого рекомендуется использовать специальные обогреватели. В зависимости от ваших финансовых возможностей, выбирайте те варианты, которые вам больше всего подходят.

Кроме этого, если вы запланировали костюмированную вечеринку, советуем выбирать соответствующую тематику. Каждому гостю не должно быть холодно в определенной одежде. Не стоит проводить весной, например, гавайские вечеринки.

От организатора вечеринки зависит настроение всех гостей / Фото Freepik

Напитки

Для создания хорошего настроения вы должны позаботиться об уместных коктейлях. Они должны быть разными. Если у вас алкогольная вечеринка, позаботьтесь о том, чтобы алкоголь был качественным и проверенным. Принимая во внимание прохладную погоду, советуем приготовить согревающие жидкости. Например, это может быть глинтвейн, горячий ромовый напиток и тому подобное.

Блюда

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы во время вечеринки было достаточно закусок. Советуем во время вечеринки под открытым небом готовить барбекю. Такая атмосфера создает особое настроение и способствует сближению всех гостей.

Если в вашей компании есть вегетарианцы, позаботьтесь и о них. Поэтому заранее продумайте, какие блюда будут смаковать им.

Приготовления барбекю – классная идея для отдыха с друзьями / Фото Depositphotos

Аксессуары

Во время подготовки к вечеринке вы должны позаботиться и о небольших аксессуары, которые придадут определенный шарм и уют. Например, вы можете использовать особые гирлянды, стильные подушки, гамаки или пуфы. Учитывая температурный режим, не забудьте подготовить пледы.

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Освещение

Хорошее освещение создает особую атмосферу во время вечеринки. Поэтому вы можете использовать оригинальные фонарики, лавовые лампы, ночники или Usb-светильники. В общем, включайте фантазию, экспериментируйте, просите помощи у друзей и в конце концов у вас будет классная вечеринка.

Атмосфера может зависеть от освещения / Фото Freepik

Сервировки стола

Независимо от стиля вечеринки, вы должны позаботиться о том, чтобы каждому гостю хватало приборов. Все они должны быть чистые. По желанию стол можно застелить оригинальной скатертью, а затем стильно сервировать все приборы.

Веселье

По желанию можно придумать развлекательную программу. Для этого поищите игры для компании, сделайте подборку фильмов и сложите музыкальные плейлисты. Суть вечеринки заключается в интересном и веселом времяпровождении. Поэтому вы, организатор, лучше всех должны понимать, что понравится вашим друзьям и знакомым.

Придумайте развлекательную программу для гостей / Фото Freepik