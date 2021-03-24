Справжній любитель активного відпочинку іноді може опинитися в лісі без спеціального спорядження, їжі чи води. У таких випадках потрібно діяти максимально обдумано, розумно та обережно.

Не варто панікувати й поводити себе безглуздо. Краще побережіть свої сили й намагайтеся пригадати корисні поради, які допоможуть вам знайти рішення в ситуації, яка склалася.

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Як себе поводити, якщо ви загубилися в лісі

Якщо так сталося, що ви мандрували й загубили карту або просто відстали від своєї компанії, дійте відповідно до наших рекомендацій.

1. Заспокойтеся і позбудьтеся паніки

Панікуючи, людина може робити абсолютно нелогічні вчинки, які не лише забиратимуть сили та енергію, а й наражатимуть на потенційну небезпеку в лісі.

2. Шукайте підвищення

Знайдіть невеликі підвищення й огляньтеся навколо. Тверезо оцініть ситуацію: шукайте для початку очима просіки, стежки, лінії електропередач тощо.

3. Перегляньте речі, які маєте із собою

Виживання в лісі більшою мірою залежить від того, що ви маєте з собою. Тому дістаньте усе з кишень, з рюкзака, сумки тощо. Проаналізуйте, що вам точно знадобиться. Візьміть усі необхідні речі, а інші краще залиште.

4. Прийміть рішення

Подумайте, скільки людей знає про те, що ви зникли. Вгамуйте емоції та тверезо оцініть ситуацію, прийміть рішення, як краще діяти.

5. Залишайте знаки

Якщо ви вирішили йти, а не чекати порятунок, в такому випадку залишайте по можливості будь-які знаки, завдяки яким інші зможуть зрозуміти, куди саме ви попрямували.

Ні в якому разі не панікуйте, якщо заблукали / Фото Komkur

Що пити та їсти в лісі

Якщо ви опинилися в лісі, то будь-яку воду, яку ви знайдете, потрібно відфільтрувати будь-яким способом. Наприклад, з моху та вугілля можна зробити примітивний природний фільтр, який хоча б трохи очистить рідину і вона стане безпечнішою.

Найбільш доступною їжею є кора. Однак, якщо ви заблукали в теплу пору року, можете спробувати пошукати ягоди та гриби. Але вживайте лише ті варіанти, які точно знаєте. Інакше ризикуєте як мінімум отримати харчове отруєння.

Їжте лише ті ягоди, які точно знаєте / Фото Son365.online

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Захист від тварин

Своїми діями та криками людина сама може спровокувати тварину на напад. Краще тримайтеся подалі від нір, барлогів та лігв. Якщо тварина все ж напала, найкраще захищатися гарячою гілкою або перцевим балончиком.

Не провокуйте тварин на агресію / Фото Pohod-lifehack

Що брати з собою в ліс

Для того, щоб уникнути критичних наслідків у випадку, якщо ви загубитеся, завжди беріть із собою в ліс ряд речей. Зокрема, обов'язково візьміть ніж. Він допоможе і для отримання їжі, і для розведення багаття, і для побудови тимчасового житла. Окрім цього, захватіть із собою компас, аптечку, мінімальний набір продуктів тощо.

Завжди у ліс беріть компас / Фото Depositphotos