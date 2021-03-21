Що подарувати тим, хто любить бувати в лісі: оригінальні ідеї подарунків
Під час вибору подарунка для рідних та близьких потрібно зважати на хобі отримувача. Це допоможе обрати ту річ, яка може бути корисною, практичною та бажаною. Якщо у вашому оточенні є людина, яка любить часто бувати в лісі, оберіть їй гідний подарунок.
Джерело:24 канал
Вам не доведеться витрачати багато вільного часу, адже ми підготували добірку ідеальних подарунків для тих, хто любить відпочивати в лісі. Усі подарунки оригінальні, практичні та універсальні.
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1. Соломинка для фільтрації води
Фото amazon
2. Пристрій для "відсмоктування" отрути або видалення кліщів
Фото pinterest
3. Гральні карти, які світяться в темноті
Фото fishpond
4. Цікава книга про природу
Фото amazon
5. Якісний водонепроникний бінокль
Фото amazon
6. Оригінальна сумка-холодильник
Фото backcountry
7. Водонепроникна сумка для ліків або ґаджетів
Фото seastarbeachwear
8. Гамак
Фото buzzfeed
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9. Універсальний набір мандрівника
Фото mancrates
10. Оригінальний спальний мішок
Фото travel.tochka
11. Набір невеликих грілок для рук
Фото amazon
12. Рюкзак для походу на пікнік
Фото amazon
13. Набір для приготування їжі в лісі
Фото amazon
14. Літній килимок, який може поміститися в кишені
Фото accstoreonline
15. Військовий компас
Фото amazon
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