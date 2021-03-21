Під час вибору подарунка для рідних та близьких потрібно зважати на хобі отримувача. Це допоможе обрати ту річ, яка може бути корисною, практичною та бажаною. Якщо у вашому оточенні є людина, яка любить часто бувати в лісі, оберіть їй гідний подарунок.

Вам не доведеться витрачати багато вільного часу, адже ми підготували добірку ідеальних подарунків для тих, хто любить відпочивати в лісі. Усі подарунки оригінальні, практичні та універсальні. Читайте також: 10 геніальних порад, які значно полегшать життя мандрівника 1. Соломинка для фільтрації води Фото amazon 2. Пристрій для "відсмоктування" отрути або видалення кліщів Фото pinterest 3. Гральні карти, які світяться в темноті Фото fishpond 4. Цікава книга про природу Фото amazon 5. Якісний водонепроникний бінокль Фото amazon 6. Оригінальна сумка-холодильник Фото backcountry 7. Водонепроникна сумка для ліків або ґаджетів Фото seastarbeachwear 8. Гамак Фото buzzfeed Цікаво: 15 космічних подарунків для любителів астрономії: ідеї з фото 9. Універсальний набір мандрівника Фото mancrates 10. Оригінальний спальний мішок Фото travel.tochka 11. Набір невеликих грілок для рук Фото amazon 12. Рюкзак для походу на пікнік Фото amazon 13. Набір для приготування їжі в лісі Фото amazon 14. Літній килимок, який може поміститися в кишені Фото accstoreonline 15. Військовий компас Фото amazon