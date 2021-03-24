Настоящий любитель активного отдыха иногда может оказаться в лесу без специального снаряжения, еды или воды. В таких случаях нужно действовать максимально обдуманно, разумно и осторожно.

Не стоит паниковать и вести себя глупо. Лучше поберегите свои силы и старайтесь вспомнить полезные советы, которые помогут вам найти решение в сложившейся ситуации.

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Как себя вести, если вы потерялись в лесу

Если так случилось, что вы путешествовали и потеряли карту или просто отстали от своей компании, действуйте, споминая наши рекомендации.

1. Успокойтесь и избавьтесь от паники

Паникуя, человек может делать абсолютно нелогичные поступки, которые будут не только забирать силы и энергию, но и наражать на потенциальную опасность в лесу.

2. Ищите возвышение

Найдите небольшие возвышение и оглянитесь вокруг. Трезво оцените ситуацию: ищите для начала глазами просеки, тропинки, линии электропередач и т. д.

3. Просмотрите вещи, которые имеете с собой

Выживание в лесу в большей степени зависит от того, что вы с собой имеете. Поэтому достаньте все из карманов, из рюкзака, сумки и тому подобное. Проанализируйте, что вам точно понадобится. Возьмите все необходимые вещи, а остальные лучше оставьте.

4. Примите решение

Подумайте, сколько людей знает о том, что вы исчезли. Угомоните эмоции и трезво оцените ситуацию, примите решение, как лучше действовать.

5. Оставляйте знаки

Если вы решили идти, а не ждать спасение, в таком случае оставляйте по возможности любые знаки, благодаря которым другие смогут понять, куда именно вы направились.

Ни в коем случае не паникуйте, если заблудились / Фото Komkur

Что пить и есть в лесу

Если вы оказались в лесу, то любую воду, которую вы найдете, нужно отфильтровать любым способом. Например, из мха и угля можно сделать простой естественный фильтр, который хотя бы немного очистит жидкость и она станет более безопасной.

Наиболее доступной пищей является кора. Однако, если вы заблудились в теплое время года, можете попробовать поискать ягоды и грибы. Но употребляйте только те варианты, которые точно знаете. Иначе рискуете как минимум получить пищевое отравление.

Ешьте только те ягоды, которые точно знаете / Фото Son365.online

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Защита от животных

Своими действиями и криками человек сам может спровоцировать животное на нападение. Лучше держитесь подальше от нор, берлог и логов. Если животное все же напало, лучше защищаться горячей ветвью или перцовым баллончиком.

Не провоцируйте животных на агрессию / Фото Pohod-lifehack

Что брать с собой в лес

Для того чтобы избежать критических последствий в случае, если вы потеряетесь, всегда берите с собой в лес ряд вещей. В частности, обязательно возьмите нож. Он пригодится и для получения пищи, и для разведения костра, и для построения временного жилья. Кроме этого, захватите с собой компас, аптечку, минимальный набор продуктов и тому подобное.

Всегда в лес берите компас / Фото Depositphotos