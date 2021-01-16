Мабуть, у кожного з нас траплялася ситуація, коли жувальна гумка приклеїлася до одягу. Це неприємно, оскільки річ буде зіпсована, а настрій через це стане препаскудним.

Але не засмучуйтеся, адже Ідеї 24 підготували для вас дієві способи, завдяки яким ви зможете врятувати улюблену спідницю, джинси чи навіть плед.

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Якщо так сталося, що до кофтинки, штанів чи спідниці приклеїлася жуйка, не хвилюйтеся завчасно. Ваш одяг можна врятувати. Для цього варто покласти одяг в пакет і заховати в морозильну камеру. Через деякий час гумка з легкістю відстане.

Зауважте, речі з тонкої та делікатної тканини в морозильну камеру краще не відправляти. У таких випадках спробуйте "вивести" жуйку іншими способами.

Фото babyzzz

Праска

Існує ще один спосіб виведення жувальної гумки з одягу. Особливо він підійде у випадку, якщо гумка приклеїлася до пледа, покривала чи інших великих речей. Для цього на жуйку, яка приклеїлася потрібно покласти картон або маленький клаптик тканини. Тепер прасуємо цю частину і в результаті гумка повинна приклеїтися до картону або до того клаптика тканини.

Фото ideas-center

За таким самий принципом жуйку можна видалити за допомогою фена та гарячої води.

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Жуйки

Ви здивуєтеся, але жуйку з одягу можна видалити за допомогою…жуйки. Розжувавши нову жувальну гумку, торкніться нею плями на тканині. Повторіть це декілька разів, а потім ви отримаєте ідеальний результат.

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Оцет

Столовий оцет – це універсальний очищувач різних поверхонь від різних плям. Для того, щоб відчистити речі від жуйки, потрібно нагріти оцет, змочити ним пляму від жуйки й наполегливо чистити пляму за допомогою жорсткої щітки.

Побутова хімія чи косметичні засоби

Якщо на тканині залишилося небагато жуйки, її можна відчистити за допомогою засобу для зняття макіяжу, рідкого мила або мийного засобу. Варто лише залишити рідину на гумці на декілька хвилин, а потім усе акуратно відчистити.

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