Наверное, у каждого из нас случалась ситуация, когда жевательная резинка приклеилась к одежде. Это неприятно, поскольку вещь будет испорчена, а настроение из-за этого станет отвратительным.

Но не огорчайтесь, ведь Идеи 24 подготовили для вас действенные способы, благодаря которым вы сможете спасти любимую юбку, джинсы или даже плед.

Читайте также: Как вывести воск с ковра: 4 простых шага

Если так случилось, что к кофточке, брюкам или юбке приклеилась жвачка, не волнуйтесь раньше времени. Вашу одежду можно спасти. Для этого следует положить ее в пакет и спрятать в морозильную камеру. Через некоторое время резинка с легкостью отстанет.

Заметьте, вещи из тонкой и деликатной ткани в морозильную камеру лучше не отправлять. В таких случаях попробуйте "вывести" жвачку другими способами.

Фото babyzzz

Утюг

Существует еще один способ, как вывести жевательную резинку с одежды. Особенно он подойдет в случае, если резинка приклеилась к пледу, покрывалу или другим крупным вещам. Для этого на жвачку, которая приклеилась нужно положить картон или маленький клочок ткани. Теперь утюжим эту часть и в результате резинка должна приклеиться к картону или к тому клочку ткани.

Фото ideas-center

По такому же принципу жвачку можно удалить с помощью фена и горячей воды.

Интересно: Как хранить ювелирные украшения: важные правила, которые должны знать все

Жвачки

Вы удивитесь, но жвачку с одежды можно удалить с помощью...жвачки. Разжевав новую жевательную резинку, коснитесь ею пятна на ткани. Повторите это несколько раз, а потом вы получите идеальный результат.

Фото baltionline

Уксус

Столовый уксус – это универсальный очиститель поверхностей от различных пятен. Для того чтобы очистить вещи от жвачки, нужно нагреть уксус, смочить им пятно от жвачки и настойчиво чистить пятно с помощью жесткой щетки.

Бытовая химия или косметические средства

Если на ткани осталось немного жвачки, ее можно очистить с помощью средства для снятия макияжа, жидкого мыла или моющего средства. Стоит только оставить жидкость на резинке на несколько минут, а потом все аккуратно отчистить.

Фото sovremennoedomovodstvo