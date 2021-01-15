Усі кавомани стикалися з тим, що рано чи пізно на килимі в їхній квартирі опинялися краплини кави. Як результат, з'являлися плями, яких позбутися своїми руками дуже складно.

Ідеї 24 розкажуть вам, як легко та без зайвих зусиль вивести пляму від кави з килима своїми руками.

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Якщо так сталося, що ви випадково розілляли каву на килим, не панікуйте. У цьому нічого страшного немає. Просто потрібно миттю реагувати для того, щоб повністю вивести пляму.

Крок 1: Промокнути пляму

Найбільший шанс вивести каву з килима у вас буде тоді, коли ви миттю відреагували на появу плями. Для цього використайте чистий тканинний або паперовий рушник. Промокайте так, щоб рідина не розтікалася, тобто проводьте від "країв" плями до її центру. Ні в якому разі не потрібно розтирати рідину. Так ви сприятимете тому, щоб кава увібралася в усі волокна килима.

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Крок 2: Нанести мийний розчин

Тепер є величезна кількість засобів для виведення плям з килимів. Скористайтеся ним. Якщо засіб якісний, проблем зі зникненням плями не буде.

Якщо в ситуації, що трапилася ви зрозуміли, що спеціальних засобів для чищення килимів у вас нема – приготуйте розчин своїми руками.

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Для цього в одній ємності змішайте одну столову ложку мийного засобу для посуду, одну столову ложку оцту, а також дві склянки теплої води. Усі компоненти ретельно перемішайте і нанесіть на пляму на килимі. Через декілька хвилин потріть килим щіткою або рушником. Ви будете здивовані, але пляма зникне.

Фото clean

Крок 3: Ополоснути холодною водою

Тепер місце, де була пляма обов'язково потрібно ополоснути. При цьому не варто докладати багато зусиль і "натирати" місце, де була пляма рушником. Дайте килиму висохнути від природного повітря.

Фото pol-master.

"Старі" плями від кави на килимі

Якщо так сталося, що у вас тривалий час "не доходили руки" відчистити килим, ви можете це зробити зараз. Для цього замочіть "стару" пляму від кави теплою водою. Залиште все на деякий час, а потім виводьте пляму у три прості кроки, які ми описали для виведення "свіжих" плям.

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