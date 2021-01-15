Все кофеманы сталкивались с тем, что рано или поздно на ковре в их квартире оказывались капли кофе. Как результат, появлялись пятна, которых избавиться своими руками очень сложно.

Идеи 24 расскажут вам, как легко и без лишних усилий вывести пятно от кофе с ковра своими руками.

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Если так случилось, что вы случайно разлили кофе на ковер, не паникуйте. В этом ничего страшного нет. Просто нужно мгновенно реагировать для того, чтобы полностью вывести пятно.

Шаг 1: Промокнуть пятно

Наибольший шанс вывести кофе с ковра у вас будет тогда, когда вы мгновенно отреагировали на появление пятна. Для этого используйте чистое тканевое или бумажное полотенце. Промокайте так, чтобы жидкость не растекалась, то есть проводите от "краев" пятна к его центру. Ни в коем случае не нужно растирать жидкость. Так вы будете способствовать тому, чтобы кофе впитался во все волокна ковра.

Фото help-me

Шаг 2: Нанесьти моющий раствор

Теперь есть огромное количество средств для выведения пятен с ковров. Воспользуйтесь им. Если средство качественное, проблем с исчезновением пятна не будет.

Если в ситуации, которая случилась вы поняли, что специальных средств для чистки ковров в вас нет – приготовьте раствор своими руками.

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Для этого в одной емкости смешайте одну столовую ложку моющего средства для посуды, одну столовую ложку уксуса, а также два стакана теплой воды. Все компоненты тщательно перемешайте и нанесите на пятно на ковре. Через несколько минут потрите ковер щеткой или полотенцем. Вы будете удивлены, но пятно исчезнет.

Фото clean

Шаг 3: Ополоснуть холодной водой

Теперь место, где было пятно обязательно нужно ополоснуть. При этом не стоит прилагать много усилий и "натирать" место, где было пятно полотенцем. Дайте ковру высохнуть от природного воздуха.

Фото pol-master.

"Старые" пятна от кофе на ковре

Если так случилось, что у вас длительное время "не доходили руки" отчистить ковер, вы можете это сделать сейчас. Для этого замочите "старое" пятно от кофе теплой водой. Оставьте все на некоторое время, а затем выводите пятно в три простых шага, которые мы описали для вывода "свежих" пятен.

Фото ivetta