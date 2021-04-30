Їх можна використовувати для зберігання овочі та фруктів, швидкого приготування гарніру, для закладки в книгу тощо.

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Зберігання овочів та фруктів

Відрізаючи частину лимона, огірка, ківі чи інших фруктів та овочів, можна зробити так, щоб ці продукти не засихали й не втрачали свій приємний смак та аромат. Для цього варто закріпити кінчики та основну частину продукту за допомогою зубочисток.

Зручний спосіб зберігання овочів та фруктів / Фото Matotu

Варена картопля

Якщо вам потрібно зварити картоплю, а ви зовсім не маєте на це часу, наколіть картоплину у шкірці на декілька зубочисток і відправте у мікрохвильовку на максимальну потужність. Буквально за 5 хвилин картопля буде готова.

Завдяки зубочисткам можна швидко приготувати картоплю / Фото Samodelkino

Романтичний сніданок

Не лише смачний, але й красивий та романтичний сніданок можна приготувати, використовуючи прості інгредієнти й…зубочистки.

Сердечка із сосисок / Фото Polki

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Проста, але надзвичайно зручна закладка із зубочистки

Фото Zabavatut

Незамінна річ для створення декоративних елементів

Фото Babacha

Використання зубочистки для визначення вологості ґрунту в горщиках з вазонами

Лайфхак для визначення готовності тіста за допомогою зубочисток знають, мабуть, всі. А от для перевірки вологи – це щось нове, практичне та корисне.

Фото Babushkinadacha

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Фото Labuda