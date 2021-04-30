Их можно использовать для хранения овощей и фруктов, быстрого приготовления гарнира, для закладки в книгу и тому подобное.
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Хранение овощей и фруктов
Отрезая часть лимона, огурца, киви или других фруктов и овощей, можно сделать так, чтобы эти продукты не засыхали и не теряли свой приятный вкус и аромат. Для этого следует закрепить кончики и основную часть продукта с помощью зубочисток.
Удобный способ хранения овощей и фруктов / Фото Matotu
Отварной картофель
Если вам нужно сварить картофель, а вы совсем не имеете на это времени, наколите картофелину в кожуре на несколько зубочисток и отправьте в микроволновку на максимальную мощность. Буквально за 5 минут картофель будет готов.
Благодаря зубочисткам можно быстро приготовить картофель / Фото Samodelkino
Романтический завтрак
Не только вкусный, но и красивый и романтический завтрак можно приготовить, используя простые ингредиенты и...зубочистки.
Сердечки из сосисок / Фото Polki
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Простая, но очень удобная закладка с зубочистки
Фото Zabavatut
Незаменимая вещь для создания декоративных элементов
Фото Babacha
Использование зубочистки для определения влажности почвы в горшках с вазонами
Лайфхак для определения готовности теста с помощью зубочисток знают, наверное, все. А вот для проверки влаги – это нечто новое, практичное и полезное.
Фото Babushkinadacha
Аккуратный органайзер для рукодельниц и не только
Фото Labuda