Их можно использовать для хранения овощей и фруктов, быстрого приготовления гарнира, для закладки в книгу и тому подобное.

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Хранение овощей и фруктов

Отрезая часть лимона, огурца, киви или других фруктов и овощей, можно сделать так, чтобы эти продукты не засыхали и не теряли свой приятный вкус и аромат. Для этого следует закрепить кончики и основную часть продукта с помощью зубочисток.

Удобный способ хранения овощей и фруктов / Фото Matotu

Отварной картофель

Если вам нужно сварить картофель, а вы совсем не имеете на это времени, наколите картофелину в кожуре на несколько зубочисток и отправьте в микроволновку на максимальную мощность. Буквально за 5 минут картофель будет готов.

Благодаря зубочисткам можно быстро приготовить картофель / Фото Samodelkino

Романтический завтрак

Не только вкусный, но и красивый и романтический завтрак можно приготовить, используя простые ингредиенты и...зубочистки.

Сердечки из сосисок / Фото Polki

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Простая, но очень удобная закладка с зубочистки

Фото Zabavatut

Незаменимая вещь для создания декоративных элементов

Фото Babacha

Использование зубочистки для определения влажности почвы в горшках с вазонами

Лайфхак для определения готовности теста с помощью зубочисток знают, наверное, все. А вот для проверки влаги – это нечто новое, практичное и полезное.

Фото Babushkinadacha

Аккуратный органайзер для рукодельниц и не только

Фото Labuda