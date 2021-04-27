Правильне миття продуктів може позбавити нас багатьох проблем та неприємностей. Особливо це важливо для того, щоб не нашкодити здоров'ю.

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Гриби

Придбавши гриби в магазині або на ринку, ви повинні замочити їх у солоному розчині на 2-3 хвилини, а потім просто ополоснути звичайною водою. Завдяки цьому можна позбутися кишкової палички.

Замочуйте гриби в солоному розчині / Фото Winlain

Зелень

Досить часто на зелені можуть бути нематоди, які шкодять нормальному функціонуванню організму (шлунка, нервової системи, м'язів тощо). Накопичуються такі червоподібні здебільшого на листя, тому звичайне ополіскування фактично нічого не дає. Потрібно опустити зелень в ємність з холодною водою і залишити на 10-15 хвилин. В ідеалі таку процедуру потрібно повторити ще раз. Нематоди та весь бруд залишиться на дні ємності.

Мийте зелень у мисці / Фото Gazetadopovo

Коренеплоди

Багато господинь моркву, картоплю та інші коренеплоди перед чищенням навіть не миють, адже це пришвидшує процес. Так робити неправильно. Спочатку потрібно очистити овочі від землі, потім залити теплою водою і залишити ненадовго. Після цього чистимо овочі щіткою від залишків землі й переходимо до зрізання шкірки.



Не чистіть овочі, не помивши їх / Фото Liputan6

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Сухофрукти

Сухофрукти потребують відповідної обробки. Їх спочатку потрібно промити холодною водою, а потім обдати кип'ятком. Це потрібно не лише через профілактику, а й через те, що виробники досить часто оприскують продукти спеціальними консервантами.

Сухофрукти також потрібно мити / Фото Driedfruits

Цвітна капуста і броколі

Помити ці продукти складно, але можливо. Для цього розрізаємо їх навпіл і замочуємо в холодній воді на 5 хвилин. Після цього промиваємо капусту під поточною водою і готуємо улюблені страви.

Перед миттям розріжте капусту навпіл / Фото eda-land