Ми підготували для вас декілька лайфхаків, завдяки яким за незначні кошти ви зможете класно організувати простір на кухні.

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Полиці для кришок

Для того, щоб раціонально використовувати увесь простір, придбайте гачки на присосках. Фіксуючи їх на дверцях тумбочок, ви зможете створити ідеальне місце для кришок від каструль.

Полиці з гачків на присосках / Фото Pinterest

Вішаки для силіконових формочок

Якщо ви хочете упорядкувати всі силіконові формочки для випічки, але у вас маленька кухня, використайте невеликі вішаки для одягу з прищіпками.

Класне пристосування для силіконових формочок / Фото Nevsedoma

Канцелярські біндери

Канцелярські біндери можна використовувати у випадках, якщо вам потрібно герметично закрити пакет з продуктами.

Класна альтернатива кухонним прищіпкам / Фото Pinterest

Екомішечки для зберігання овочів на стіні

Фото Pinterest

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Пристосування для зручного зберігання келихів

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Магнітна дошка для ножів, закріплена на нижню полицю тумбочки

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Друге життя старого вішака

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Ідеальне розташування хімічних засобів

Фото Mommymusings

Для чого витрачати кошти для дорогих підставок для ножів, якщо можна зробити бюджетний альтернативний варіант?

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