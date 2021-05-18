9 крутих способів використати харчову олію за незвичним призначенням

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Олія, соняшникова, оливкова, гірчична, – незамінний продукт на кухні. Вона смакує у звичайні дні й дуже виручає в піст. Та чи відомо вам, що олія спрощує безліч важливих побутових процесів, а також є чудовим косметичним засобом?