Опробовав наши приемчики, вы уже никогда не будете считать растительное масло банальным продуктом для готовки. Оно станет первым помощником в вашем доме!

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1. Хотите натереть мягкий сыр? Тогда предварительно смажьте терку растительным маслом. Сырные хлопья будут идеально соскальзывать с терки, практически не оставляя на ней следа.

Фото tutknow

2. Чтобы убрать неприятный запах лука с ножа, кухонной доски или посуды, просто смажьте инвентарь растительным маслом

Фото delo-vcusa

3. Если нужно очистить банку или другую стеклянную тару от следов этикетки, смажьте их подсолнечным маслом, а затем тщательно сотрите их. (Облегчит процесс сода.)

Фото banki-krishki

4. Нет под рукой средства для снятия макияжа – вас выручит любое растительное масло

Фото allegro

5. Достал скрип дверей или мебели? Смажьте поворотные механизмы небольшим количеством растительного масла

Фото doorchange

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6. Растительное масло поможет отмыть руки после окрашивания пола или окон

Фото sovremennoedomovodstvo

7. Смазав кожаную обувь небольшим количеством растительного масла, вы придадите ей блеск и дополнительно защитите от влаги в зимний период

Фото eurochistka

8. Растительное масло придаст глянцевым поверхностям особый блеск, а в сочетании с лимонным соком станет просто идеальным полировочным средством

Фото historyclothing

9. Чтобы избавиться от неприятного запаха в холодильнике, протрите все полки салфеткой, капнув на нее чуток растительного масла

Фото pronakip