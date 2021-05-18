Випробувавши наші прийомчики, ви вже ніколи не вважатимете олію банальним продуктом для приготування страв. Вона стане першою помічницею у вашому домі!
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1. Хочете натерти м'який сир? Тоді попередньо змастіть тертку олією. "Пір'їнки" сиру ідеально спадатимуть із тертки, практично не лишаючи на ній сліду.
Фото tutknow
2. Звільнити від неприємного запаху цибулі ніж, кухонну дошку чи посуд, просто змастіть інвентар олією
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3. Щоб відчистити банку чи іншу скляну тару від слідів етикетки, змастіть її залишки олією, а потім ретельно їх зітріть. (Полегшить процес сода.)
Фото banki-krishki
4. Немає під рукою засобу для зняття макіяжу – вас виручить будь-яка олія
Фото allegro
5. Вас дістав скрип дверей чи меблів? Змастіть поворотні механізми невеликою кількістю олії
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6. Олія допоможе легко відмити руки після фарбування підлоги чи вікон
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7. Змастивши шкіряне взуття невеликою кількістю олії, ви надасте йому блиску й додатково захистите від вологи в зимовий період
Фото eurochistka
8. Олія надасть глянцевим поверхням особливого блиску, а разом із лимонним соком стане просто ідеальним полірувальним засобом
Фото historyclothing
9. Щоб позбутися неприємного запаху в холодильнику, протріть усі полиці серветкою, капнувши на неї трішки олії
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