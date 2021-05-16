Розберемося просто зараз. Якщо вам та вашій родині смакують печериці, запам'ятайте ці важливі правила.

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Чи потрібно мити печериці

Незалежно від того, зібрали ви гриби в лісі чи придбали в магазині (на ринку), їх обов'язково потрібно мити.

Обов'язково мийте гриби перед приготуванням / Фото Flickr

У лісових грибах може бути повно комах чи інших шкідників. Та й печериці з грибних ферм, хоч і ростуть у штучних умовах, далеко не стерильні. Крім того, на грибах може бути пил та інший бруд. Купивши печериці в магазині, подумайте, скільки людей могло брати їх до рук до того, як цей продукт обрали ви.

Печериці з магазину досить просто ретельно промити водою. Натомість зібрані в лісі слід обов'язково почистити від комах, землі та іншого бруду, а також звільнити від верхнього захисного шару: він може містити токсичні речовини.

Чи потрібно замочувати печериці

Печериці не лише містять багато води, вони її ще й легко вбирають. Тож магазинні гриби не варто довго тримати у воді, а тим паче замочувати перед термічною обробкою.

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Печериці з лісу краще замочити в концентрованому соляному розчині на 15 хвилин. Так ви позбудетеся всіх комах, які причаїлися в грибах.

Лісові печериці потрібно замочувати / Фото Marthastewart