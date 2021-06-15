Отже, розповідаємо 6 способів нетрадиційного застосування зубної пасти.

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Усунення в'їдливого запаху



Зубна паста допоможу позбутись запахів / Фото Unsplash

Запах цибулі, риби, часнику нелегко змити з рук. Він настільки в'їдається у шкіру, що часом мило не здатне йому протистояти. Щоб позбутись цього "післясмаку", радимо використовувати зубну пасту. Для цього нанесіть трохи білої маси на долоні та змийте. Це дозволить швидко позбутися неприємного запаху.

Допомога при укусах комах



Паста зменшить свербіж і набряк / Фото Unsplash

Сезон комарів та інших комах у розпалі, а їхні укуси викликають неприємні відчуття. Щоб пом'якшити свербіж і зменшити набряк, витисніть трохи зубної пасти на місце укусу. Цей засіб також допоможе при невеликих порізах, опіках або мозолях. Паста легко підсушить рану, і пошкодження шкіри загояться швидше.

Блискучі нігті



Блиску нігтям можна надати за допомогою пасти / Фото Unsplash

До складу зубних паст входять речовини, які відновлюють пошкоджену емаль наших зубів. Чому ж тоді не використати її для зміцнення та очищення нігтьової пластини? Для того, щоб ваші нігті були міцними, чистими та з природним блиском, достатньо нанести на них трохи зубної пасти і потерти щіткою.

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Оновлене взуття



Зубна паста чудово впорається з подряпинами та плямами / Фото Unsplash

Відчистити білі кеди та кросівки допоможе зубна паста. Озброюємось старою зубною щіткою і рятуємо взуття.

Нанесіть пасту безпосередньо на забруднену чи пошкоджену ділянку, потріть щіткою, а тоді витріть вологою серветкою або змийте водою, і насолоджуйтесь результатом. Зубна паста здатна вивести плями та боротись з подряпинами чи заломами.

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Чисті стіни

Якщо ви залишили свою дитину ненадовго в кімнаті, а, повернувшись, побачили малюнки на стінах – не кваптесь вибухати емоціями. Зубна паста вам допоможе, адже вона видаляє плями від кольорових олівців та фломастерів на стінах. Візьміть клаптик тканини, намочіть його та обережно втирайте зубну пасту в забруднені місця на стіні, поки малюнки повністю не змиються.

Срібло



Почистити улюблені прикраси можна зубною пастою / Фото Unsplash

Цей рецепт існує вже багато років. Для того, щоб повернути ювелірним виробам колір та блиск – використовуємо зубну пасту. Достатньо просто щіткою нанести її на улюблені сережки чи колечка і залишити їх на ніч. Вранці змийте все водою і протріть вироби сухою серветкою. Будьте обережні з прикрасами із перлинками. Зубна паста може пошкодити білий камінь.