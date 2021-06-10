А яке саме, ви дізнаєтеся із нашої рубрики. Впевнені, секрети застосування молока в домашньому побуті вам точно сподобаються.

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Блиск дзеркал

Доглядати за дзеркалами нескладно. Повернути блиск дзеркальній поверхні можна за допомогою молока. Змочіть в напої безворсову тканину та відполіруйте дзеркало.


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Чистка срібних речей

Срібні речі погано виглядають – покладіть їх в кисле молоко, а через деякий час промийте і просушіть. Будуть сяяти, як нові.


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Догляд за шкірою

Додайте в літр теплого молока кружку меду і вилийте "коктейль" в ванну. Приймайте ванну не менше 15 хвилин. Такою ніжною шкіру не робив ще жоден крем!


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Від зморшок

Змочіть ватні диски в прохолодному напої, накладіть на очі та відпочиньте 15 хвилин. І так кілька днів.


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Догляд за лакованим взуттям

Надати лакованому взуттю глянцевого вигляду допоможе просте молоко. Змочіть в ньому ганчірочку і протріть вибагливе взуття. 


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Перетворення сухих грибів у свіжі

Замочіть сухі гриби в теплому (не гарячому) молоці. Стануть як свіжі.


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Усунення запаху мулу у річкової риби

До приготування замочіть річкову рибу в молоці – класика, про яку повинна знати кожна господиня. Не тільки зникне запах, але і смак "молочної" рибки буде ніжним і м'якшим.


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Ідеальна гірчиця

Рецептів домашньої гірчиці багато, головне правило – замініть воду молоком. Така гірчиця буде в рази смачнішою і довше не засохне.

Гірчиця із молока
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