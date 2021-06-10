А яке саме, ви дізнаєтеся із нашої рубрики. Впевнені, секрети застосування молока в домашньому побуті вам точно сподобаються.
Читайте також Десерти з Soplica: топ-4 рецепти, які подарують неземну насолоду
Блиск дзеркал
Доглядати за дзеркалами нескладно. Повернути блиск дзеркальній поверхні можна за допомогою молока. Змочіть в напої безворсову тканину та відполіруйте дзеркало.
Фото pinterest
Чистка срібних речей
Срібні речі погано виглядають – покладіть їх в кисле молоко, а через деякий час промийте і просушіть. Будуть сяяти, як нові.
Фото pinterest
Догляд за шкірою
Додайте в літр теплого молока кружку меду і вилийте "коктейль" в ванну. Приймайте ванну не менше 15 хвилин. Такою ніжною шкіру не робив ще жоден крем!
Фото health
Від зморшок
Змочіть ватні диски в прохолодному напої, накладіть на очі та відпочиньте 15 хвилин. І так кілька днів.
Фото health
Догляд за лакованим взуттям
Надати лакованому взуттю глянцевого вигляду допоможе просте молоко. Змочіть в ньому ганчірочку і протріть вибагливе взуття.
Фото pinterest
Перетворення сухих грибів у свіжі
Замочіть сухі гриби в теплому (не гарячому) молоці. Стануть як свіжі.
Фото fooding
Усунення запаху мулу у річкової риби
До приготування замочіть річкову рибу в молоці – класика, про яку повинна знати кожна господиня. Не тільки зникне запах, але і смак "молочної" рибки буде ніжним і м'якшим.
Фото fooding
Ідеальна гірчиця
Рецептів домашньої гірчиці багато, головне правило – замініть воду молоком. Така гірчиця буде в рази смачнішою і довше не засохне.
Фото fooding