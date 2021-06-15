Итак, рассказываем о 6 способах нетрадиционного применения зубной пасты.

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Устранение едкого запаха



Зубная паста поможет избавиться от запахов / Фото Unsplash

Запах лука, рыбы, чеснока нелегко смыть с рук. Он настолько въедается в кожу, что порой мыло не способно ему противостоять. Чтобы избавиться от "послевкусия", советуем использовать зубную пасту. Для этого нанесите немного белой массы на ладони и смойте. Это позволит быстро избавиться от неприятного запаха.

Помощь при укусах насекомых



Паста уменьшит зуд и отек / Фото Unsplash

Сезон комаров и других насекомых в разгаре, а их укусы вызывают неприятные ощущения. Чтобы смягчить зуд и уменьшить отек, выжмите немного зубной пасты на место укуса. Это средство также поможет при небольших порезах, ожогах или мозолях. Паста легко подсушит рану, и повреждения кожи заживут быстрее.

Блестящие ногти



Блеска ногтям можно придать с помощью пасты / Фото Unsplash

В состав зубных паст входят вещества, которые восстанавливают поврежденную эмаль наших зубов. Почему же тогда не использовать ее для укрепления и очищения ногтевой пластины? Для того, чтобы ваши ногти были крепкими, чистыми и с естественным блеском, достаточно нанести на них немного зубной пасты и потереть щеткой.

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Обновляем обувь



Зубная пасту прекрасно справляется с царапинами и пятнами / Фото Unsplash

Очистить белые кеды и кроссовки поможет зубная паста. Вооружаемся старой зубной щеткой и спасаем обуви.

Нанесите пасту непосредственно на загрязненн ый или поврежденный участок, потрите щеткой, а потом вытрите влажной салфеткой или смойте водой, и наслаждайтесь результатом. Зубная паста способна вывести пятна и бороться с царапинами.

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Чистые стены

Если вы оставили своего ребенка ненадолго в комнате, а вернувшись, увидели рисунки на стенах – не торопитесь взрываться эмоциями. Зубная паста вам поможет, ведь она удаляет пятна от цветных карандашей и фломастеров на стенах. Возьмите кусочек ткани, намочите его и осторожно вотрите зубную пасту в загрязненные места на стене, пока рисунки полностью не смоются.

Серебро



Почистить любимые украшения можно зубной пастой / Фото Unsplash