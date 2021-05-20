Неймовірний смак та аромат Zubrowka Rose нагадують рожевий джин, але з більш вибуховою палітрою смаків та неперевершеним післясмаком свіжих лісових ягід. Залиште позаду нудні посиденьки за келихом вина та кличте подруг на драйвову вечірку з легкими та смачними коктейлями з Zubrowka Rose, які подарують по-справжньому літній настрій!
До теми Zubrowka Rose: яскравий вибух літніх смаків від легендарного бренду
Ловіть круті рецепти коктейлів із Zubrowka Rose від популярних українських блогерів, беріть участь у розіграші та вигравайте круті подарунки від Zubrowka.
Коктейль Rose Fruits від nastya_yakimenkoo
Інгредієнти:
- Zubrowka Rose – 50 мл
- Schweppes – 300 мл
- лід
- улюблені фрукти/ягоди
Приготування:
- Наповніть келих льодом.
- Додайте всі інгредієнти та перемішайте.
- Подавайте.
Коктейль Rose Lime від anna_sulima
Інгредієнти:
- Zubrowka Rose – 50 мл
- тонік – 120 мл
- лід
- скибочка лайму
Приготування:
- Наповніть келих льодом
- Додайте всі інгредієнти та перемішайте.
- Подавайте.
Як взяти участь у конкурсі
Для участі у конкурсі завітайте в інстаграм українського блогера, поділіться своїм рожевим хітом сезону в сторіз (це може бути рожевий одяг або аксесуар), позначте акаунт блогера, акаунт @zubrowka.ua, підпишіться на сторінку бренду і ставте хештег #zubrowkarose.
Zubrowka Rose / Фото Zubrowka
Zubrowka Rose – це справжній трендовий хіт сезону, адже рожевий знову в топі! Проведіть фанове літо з друзями та насолоджуйтесь м'яким смаком та неймовірним ароматом Zubrowka Rose.
Zubrowka Rose виготовляють з натуральних есенцій малини, шипшини, журавлини та трави зубрівки, які ростуть у недоторканних лісах Біловезької Пущі. Напій створюють на основі настоянки Zubrowka Bison Grass. У кожну пляшку вручну вкладають стебло трави зубрівки.
Zubrowka Rose – це природний мікс з екологічно чистих інгредієнтів, створений, щоб дарувати незабутні емоції.