Секрети бренду Soplica: як виготовляють унікальні настоянки

Натуральні настоянки Soplica на основі фруктів, ягід та горіхів виготовляють у Польщі понад сторіччя. За цей час їх неповторний смак підкорив не одну країну світу. Сьогодні ми привідкриємо вам деякі секрети виробництва Soplica.

Soplica – алкогольний бренд, створений польським шляхтичем Болеславом Каспровичем 1891 року. Саме тоді розпочалась історія знаменитих настоянок, рецептура яких досі зберігається в суворій таємниці.

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Рецептура настоянок досі зберігається в таємниці / фото Soplica

Сьогодні виняткові смак та аромат настоянок Soplica досягаються завдяки добірним натуральним інгредієнтам та дотриманню європейських стандартів якості.

Як отримують екстракти

Настоянки Soplica виготовляють із найкращих ягід, фруктів та горіхів. Сировину збирають переважно влітку, тож компанія замовляє її заздалегідь. Надійні постачальники відправляють на фабрику лише найсвіжіші плоди.

Ліщина / фото iStock

Полуниці / фото iStock

Спочатку всі інгредієнти проходять суворий контроль якості: спеціалісти Soplica перевіряють їхні стиглість, розмір, колір, смак та запах, відбраковуючи плоди з пошкодженнями.

Далі відібрана сировина вирушає на екстрагування шляхом мацерації. Плоди подрібнюють, заливають водою зі спиртом і кілька тижнів витримують у спеціальних чанах, перш ніж об’єднати з іншими інгредієнтами.

Процес виготовлення настоянок Soplica:

Із кожного компонента: сливи, айви, вишні, мірабелі, лісового горіха, полуниць, малини тощо – виготовляють окремий екстракт.

Подрібнені плоди / фото Soplica

Спирт і вода

Для виготовлення екстрактів використовують лише добірний зерновий спирт, який попередньо пройшов 4 етапи дистиляції та очищення за допомогою вугільних фільтрів – за традиційною рецептурою.

Дистиляція / фото Pixabay

Воду для настоянок видобувають із власної артезіанської свердловини на заводі CEDC у місті Оборники. Її ретельно очищують та пом’якшують.

Артезіанська вода для Soplica / фото Unsplash

Створення настоянок Soplica

Коли підготовчі процеси завершено – усі компоненти змішують: до фруктово-ягідних екстрактів додають очищену та пом’якшену артезіанську воду, найчистіший зерновий спирт, цукровий чи глюкозно-фруктозний сироп і натуральні ароматичні есенції.

Soplica​ настоюють у дубових бочках / фото Pexels

Після цього суміші залишають настоюватись у дубових бочках не менш ніж на 20 днів. Утім, для кожного різновиду встановлено свій термін.

Далі настоянки фільтрують, щоб їхні смак та аромат стали бездоганними.

Нарешті Soplica розливають у пляшки – і продукт готовий вирушити до магазинів.

Soplica сливова / фото facebook.com/SoplicaUkraine/

От уже 130 років Soplica дотримується дуже простого правила: щоб створювати справді унікальний продукт, слід обирати лише найсвіжіші, бездоганної якості, інгредієнти, високоякісний спирт і спиратися на досвід, відточений поколіннями.

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Soplica – це успіх, що приходить не за збігом обставин, а як наслідок відданості традиціям, злагодженої роботи фахівців та дотримання високих стандартів виробництва.

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