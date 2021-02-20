Традиції, непідвладні часу: 130-річна історія бренду Soplica
Настоянки та наливки сьогодні переживають бум популярності, адже серед них є справжнє різноманіття смаків: легкі та міцні, солодкі та гіркі напої на травах, ягодах чи фруктах. Однак це не лише смачний алкоголь, це – ціла культура зі своєю історією, прикладом якої є бренд Soplica.
Джерело:24 канал
З'явившись ще у XIX столітті, наливки та настоянки сьогодні переживають справжню епоху відродження. Причиною їхньої популярності стали барні тренди, продиктовані культурними змінами.
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Коли справа доходить до вибору алкоголю, ми дедалі частіше орієнтуємось на його натуральність та походження. Втіленням цих якостей є Soplica – один із найстаріших алкогольних брендів, який може похвалитись не лише якістю своєї продукції, але й унікальною історією.
Як усе починалось
Історія Soplica почалася з діяльності польського шляхтича Болеслава Каспровича. Саме він у 1888 році заснував у місті Ґнєзно (Польща) лікеро-горілчану фабрику, ставши першопрохідцем в алкогольній промисловості.
Етикетка бренду / Soplica
Історія бренду / Soplica
Будучи поціновувачем не лише алкоголю, але й літератури, Болеслав Каспрович у 1891 році започаткував свій власний бренд, назвавши його Soplica. Назва бренду запозичена з відомого твору польського поета Адама Міцкевича "Пан Тадеуш", де Сопліца – прізвище головного персонажа.
"Пан Тадеуш" / Фото Wikimedia Commons
Проте не лише назва, а й увесь бренд сформувався навколо польської культури, яка є його характерною ознакою. На фірмовій етикетці бренду досі зображена старовинна садиба польської шляхти.
Як змінювався вигляд пляшки / Soplica
Soplica сьогодні
Проєкт Болеслава Каспровича пережив війну і став одним із найбільш впізнаваних та популярних алкогольних брендів у всьому світі, який продовжує завойовувати нагороди на експертних та споживчих конкурсах.
Усі рецепти зберегли свою автентичність та залишаються незмінними дотепер.
Soplica Айва / facebook.com/SoplicaUkraine/
Soplica стала успішною не лише завдяки відданості традиціям, але й завдяки неперевершеному смаку, секрет якого криється у традиційній рецептурі та відбірних натуральних інгредієнтах, серед яких свіжі стиглі ягоди та фрукти, горіхи, трави та злаки.
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Як і в минулому, так і сьогодні Soplica – це бренд, який береже власні ідеали та цінності, що передаються від покоління до покоління, дотримується високих стандартів виробництва та дбає про якість своєї продукції.
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