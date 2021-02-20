Настоянки та наливки сьогодні переживають бум популярності, адже серед них є справжнє різноманіття смаків: легкі та міцні, солодкі та гіркі напої на травах, ягодах чи фруктах. Однак це не лише смачний алкоголь, це – ціла культура зі своєю історією, прикладом якої є бренд Soplica.

З'явившись ще у XIX столітті, наливки та настоянки сьогодні переживають справжню епоху відродження. Причиною їхньої популярності стали барні тренди, продиктовані культурними змінами.

Читайте також: Топ-3 зігріваючих коктейлів із Soplica

Коли справа доходить до вибору алкоголю, ми дедалі частіше орієнтуємось на його натуральність та походження. Втіленням цих якостей є Soplica – один із найстаріших алкогольних брендів, який може похвалитись не лише якістю своєї продукції, але й унікальною історією.

Як усе починалось

Історія Soplica почалася з діяльності польського шляхтича Болеслава Каспровича. Саме він у 1888 році заснував у місті Ґнєзно (Польща) лікеро-горілчану фабрику, ставши першопрохідцем в алкогольній промисловості.

Етикетка бренду / Soplica

Фабрика стала першим заводом під Прусським правлінням, де виготовляли не лише горілку, але й наливки з натуральних інгредієнтів. Рецепти засновник розробляв самостійно, використовуючи різноманітні ягоди, фрукти, трави, квіти та спеції.

Історія бренду / Soplica

Будучи поціновувачем не лише алкоголю, але й літератури, Болеслав Каспрович у 1891 році започаткував свій власний бренд, назвавши його Soplica. Назва бренду запозичена з відомого твору польського поета Адама Міцкевича "Пан Тадеуш", де Сопліца – прізвище головного персонажа.

"Пан Тадеуш" / Фото Wikimedia Commons

Проте не лише назва, а й увесь бренд сформувався навколо польської культури, яка є його характерною ознакою. На фірмовій етикетці бренду досі зображена старовинна садиба польської шляхти.

Як змінювався вигляд пляшки / Soplica

І рецептура (яка, до речі, досі зберігається у таємниці), і концепція напоїв дуже сподобалась людям. Бізнес Болеслава Каспровича процвітав, завойовуючи різноманітні нагороди (93 медалі, з яких 4 – золоті) на ярмарках та виставках не лише на Батьківщині, але й за кордоном.

Ще до початку Другої світової війни Soplica у рекордні терміни стала популярною у багатьох країнах світу, зокрема у США, Нідерландах, Румунії, Німеччині, Швеції, Туреччині та Італії.

Soplica сьогодні

Проєкт Болеслава Каспровича пережив війну і став одним із найбільш впізнаваних та популярних алкогольних брендів у всьому світі, який продовжує завойовувати нагороди на експертних та споживчих конкурсах.

Сьогодні бренд належить польській корпорації CEDC International, яка забезпечила виробництво продукції з дотриманням усіх європейських норм та створила унікальне тиснення на пляшках, аби продукт неможливо було підробити.

Усі рецепти зберегли свою автентичність та залишаються незмінними дотепер.

Soplica Айва / facebook.com/SoplicaUkraine/

Soplica стала успішною не лише завдяки відданості традиціям, але й завдяки неперевершеному смаку, секрет якого криється у традиційній рецептурі та відбірних натуральних інгредієнтах, серед яких свіжі стиглі ягоди та фрукти, горіхи, трави та злаки.

Читайте також Відкриваючи легенду: історія бренду Zubrowka, тривалістю у пів тисячоліття

Як і в минулому, так і сьогодні Soplica – це бренд, який береже власні ідеали та цінності, що передаються від покоління до покоління, дотримується високих стандартів виробництва та дбає про якість своєї продукції.