Натуральные настойки Soplica на основе фруктов, ягод и орехов производят в Польше более ста лет. За это время их неповторимый вкус покорил не одну страну мира. Сегодня мы раскроем некоторые секреты изготовления Soplica.

Soplica – алкогольный бренд, основанный польским шляхтичем Болеславом Каспровичем в 1891 году. Именно тогда началась история знаменитых настоек, рецептура которых до сих пор хранится в строжайшей тайне.

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Рецептура настоек до сих пор хранится в тайне / фото Soplica

Сегодня исключительные вкус и аромат настоек Soplica достигаются благодаря отборным натуральным ингредиентам и соблюдению европейских стандартов качества.

Как получают экстракты

Настойки Soplica изготавливают из лучших ягод, фруктов и орехов. Сырье собирают в основном летом, поэтому компания заказывает его заранее. Надежные поставщики отправляют на фабрику только самые свежие плоды.

Все ингредиенты проходят строгий контроль качества: специалисты Soplica проверяют их спелость, размер, цвет, вкус и запах, отбраковывая плоды с повреждениями.

Далее отобранное сырье отправляется на экстрагирование путем мацерации. Плоды измельчают, заливают водой со спиртом и несколько недель выдерживают в специальных чанах, прежде чем соединить с другими ингредиентами.

Создание настоек / фото Soplica

Из каждого компонента: сливы, айвы, вишни, мирабели, лесного ореха, клубники, малины и т. д. – изготавливают отдельный экстракт.

Измельченные плоды / фото Soplica

Спирт и вода

Для изготовления экстрактов используют только отборный зерновой спирт, предварительно прошедший 4 этапа дистилляции и очистки с помощью угольных фильтров – по традиционной рецептуре.

Дистилляция / фото Pixabay

Воду для настоек добывают из собственной артезианской скважины на заводе CEDC в городе Оборники. Ее тщательно очищают и смягчают.

Артезианская вода для Soplica / фото Unsplash

Создание настоек Soplica

Когда подготовительные процессы завершены, все компоненты смешивают: к фруктово-ягодным экстрактам добавляют очищенную и смягченную артезианскую воду, чистейший зерновой спирт, сахарный или глюкозно-фруктозный сироп и натуральные ароматические эссенции.

Soplica настаивают в дубовых бочках / фото Pexels

После этого смеси оставляют настаиваться в дубовых бочках не менее чем на 20 дней. Для каждого вида установлен свой срок.

Далее настойки фильтруют, чтобы их вкус и аромат стали безупречными.

Наконец Soplica разливают в бутылки – и продукт готов отправиться в магазины.

Soplica сливовая / фото facebook.com/SoplicaUkraine/

Вот уже 130 лет Soplica придерживается очень простого правила: чтобы создавать действительно уникальный продукт, следует выбирать для него свежайшие, безупречного качества, ингредиенты, высококачественный спирт и опираться на опыт, отточенный поколениями.

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Soplica – это успех, который приходит не по стечению обстоятельств, а как следствие преданности традициям, слаженной работы специалистов и соблюдения высоких стандартов производства.