Три яскраві коктейлі із Soplica, які подарують весняний настрій
І хоча весняне тепло забарилося, але вже так кортить влаштувати пікнік чи вирушити на природу з друзями! Яскраві фруктово-ягідні коктейлі – саме те, що потрібно, щоб створити весняний настрій за будь-якої погоди. Ділимося смачними рецептами коктейлів із Soplica.
Джерело:24 канал
Похмура погода повільно відступає, і так хочеться, щоб усе довкола нарешті налилося яскравими барвами. Наповніть келихи фруктовими та ягідними смаками Soplica й запросіть друзів. Життя заграє новими відтінками!
До теми Топ-3 зігріваючих коктейлів із Soplica
Коктейль Candy Tree
Рецепт коктейлю Candy Tree / Фото Soplica
Приготування:
- Залийте в шейкер сироп, сауер мікс та Soplica Cytryna-Malina.
- Перемішайте.
- Вилийте у склянку та додайте льоду.
- Подавайте.
Коктейль Soplica Sunrise
Рецепт коктейлю Soplica Sunrise / Фото Soplica
Приготування:
- Наповніть високу склянку кубиками льоду.
- Налийте гренадин і Soplica.
- Долийте апельсиновий сік і обережно розмішайте коктейльною ложкою.
- Прикрасьте шматочками яблука.
- Подавайте.
Коктейль Cherry Boom
Рецепт коктейлю Cherry Boom / Фото Soplica
Приготування:
- За годину до подачі на стіл потовчіть кілька гілок ялинки або сосни та залийте чайною ложкою коньяку.
- Додайте у склянку дві столові ложки вишневої наливки.
- Обережно налийте зверху 150 мл вишневого соку.
- Перемішайте.
- Прикрасьте коктейль вишенькою та крихітною ялиновою гілочкою для аромату.
- Подавайте.
Готово! Насолоджуйтесь яскравими фруктово-ягідними коктейлями із Soplica.
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