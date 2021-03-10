І хоча весняне тепло забарилося, але вже так кортить влаштувати пікнік чи вирушити на природу з друзями! Яскраві фруктово-ягідні коктейлі – саме те, що потрібно, щоб створити весняний настрій за будь-якої погоди. Ділимося смачними рецептами коктейлів із Soplica.

Похмура погода повільно відступає, і так хочеться, щоб усе довкола нарешті налилося яскравими барвами. Наповніть келихи фруктовими та ягідними смаками Soplica й запросіть друзів. Життя заграє новими відтінками! До теми Топ-3 зігріваючих коктейлів із Soplica Коктейль Candy Tree Рецепт коктейлю Candy Tree / Фото Soplica Інгредієнти: Soplica Лимон-Малина – 50 мл малиновий сироп – 20 мл сауер мікс – 30 мл Приготування: Залийте в шейкер сироп, сауер мікс та Soplica Cytryna-Malina. Перемішайте. Вилийте у склянку та додайте льоду. Подавайте. Коктейль Soplica Sunrise Рецепт коктейлю Soplica Sunrise / Фото Soplica Інгредієнти: Soplica Айва – 50 мл гренадин – 10 мл апельсиновий сік – 150 мл кілька скибок яблука лід Приготування: Наповніть високу склянку кубиками льоду. Налийте гренадин і Soplica. Долийте апельсиновий сік і обережно розмішайте коктейльною ложкою. Прикрасьте шматочками яблука. Подавайте. Коктейль Cherry Boom Рецепт коктейлю Cherry Boom / Фото Soplica Інгредієнти: Soplica Вишня – 40 мл хвойна гілочка коньяк – 1 чайна ложка вишневий сік – 150 мл декілька вишень лід Приготування: За годину до подачі на стіл потовчіть кілька гілок ялинки або сосни та залийте чайною ложкою коньяку. Додайте у склянку дві столові ложки вишневої наливки. Обережно налийте зверху 150 мл вишневого соку. Перемішайте. Прикрасьте коктейль вишенькою та крихітною ялиновою гілочкою для аромату. Подавайте. Готово! Насолоджуйтесь яскравими фруктово-ягідними коктейлями із Soplica. Головний інгредієнт можете придбати тут.

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