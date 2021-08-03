Як виглядає збалансований раціон: приклад меню на день

3 серпня 2021 , 10:28
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Джерело:

інстаграм Надії Жиліної

Часто можна почути від дівчат і чоловіків, що знизити вагу не вдається. Найпоширенішою причиною є безладний раціон.

Збалансоване харчування є запорукою не лише схуднення, але й гарного самопочуття. Прикладом грамотного раціону поділилася нутриціологиня Надія Жиліна.

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Збалансованим вважається раціон, який покриває всі потреби організму в мікро- і макронутрієнтів з урахуванням індивідуальних потреб. Таке харчування допомагає запобігати розвитку різних захворювань, контролювати вагу, покращувати спортивні показники,
– зазначила Жиліна.

Приклад збалансованого раціону

Сніданок:

  • Яєчня з томатом і сиром.
  • Гречана каша.
  • Тарілка овочів (свіжих і приготованих) – 2 – 3 види. Наприклад: перець солодкий, редис, броколі.
  • Зелень.
  • Мигдальні горіхи – 5 штук.
  • Полуниця.

Збалансований раціон допоможе залишатися в формі / Фото Pixabay

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Обід:

  • Плов з булгура з яловичиною.
  • Овочевий салат з авокадо і бринзою (огірок, помідор, болгарський перець, оливки, бринза та авокадо, оливкова олія та лимонний сік як заправка).
  • Насіння гарбуза та соняшника.
  • Запечений буряк.
  • Зелень.
  • Фрукт на десерт.

Вечеря:

  • Сочевична каша.
  • Запечений судак.
  • Печінка тріски.
  • Запечені овочі (кабачок, печериці, баклажан, томат).
  • Бразильські горіхи.
  • Зелень.

Нутриціологиня наголосила, що за бажанням продукти можна замінити на свої улюблені, однак важливо зберігати принцип балансу.

 

Автор: Наталя Бережна