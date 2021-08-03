Сбалансированное питание является залогом не только похудения, но и хорошего самочувствия. Примером грамотного рациона поделилась нутрициолог Надежда Жилина.

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Сбалансированным считается рацион, который покрывает все потребности организма в микро- и макронутриентах с учетом индивидуальных потребностей. Такое питание помогает предотвращать развитие различных заболеваний, контролировать вес, улучшать спортивные показатели,
– отметила Жилина.

Пример сбалансированного рациона

Завтрак:

  • Яичница с томатом и сыром.
  • Гречневая каша.
  • Тарелка овощей (свежих и приготовленных) – 2 – 3 вида. Например: перец сладкий, редис, брокколи.
  • Зелень.
  • Миндальные орехи – 5 штук.
  • Клубника.

Сбалансированный рацион поможет оставаться в форме / Фото Pixabay

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Обед:

  • Плов из булгура с говядиной.
  • Овощной салат с авокадо и брынзой (огурец, помидор, болгарский перец, оливки, брынза и авокадо, оливковое масло и лимонный сок в качестве заправки).
  • Семена тыквы и подсолнечника.
  • Запеченная свекла.
  • Зелень.
  • Фрукт в качестве десерта.

Ужин:

  • Чечевичная каша.
  • Запеченный судак.
  • Печень трески.
  • Запеченные овощи (кабачок, шампиньоны, баклажан, томат).
  • Бразильские орехи.
  • Зелень.

Нутрициолог подчеркнула, что по желанию продукты можно заменить на свои любимые, однако важно сохранять принцип баланса.