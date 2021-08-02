Вони можуть бути плоскими, в'ялими чи обвислими, не дивлячись на вагу дівчини. Чому виникає така проблема – розповіла фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Як зрозуміти свою проблему

Плоскі сідниці – помітний недолік м'язової маси, тіло виглядає сплощеним і без об'єму.

– помітний недолік м'язової маси, тіло виглядає сплощеним і без об'єму. В'ялі сідниці – "п'ята" точка виглядає обвислою. Під сідницями помітні глибокі складки. Найчастіше – з целюлітом і низьким м'язовим тонусом.

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з "Тая"!

Желеподібні сідниці – шкіра м'яка, багато целюліту і практично немає тонусу м'язів і шкіри.

– шкіра м'яка, багато целюліту і практично немає тонусу м'язів і шкіри. Форма, яка "попливла" – впали боковинки, грушоподібна, не підтягнута та без помітного вигину від талії до сідниць.

Красиве тіло вимагає зусиль / Фото Pixabay

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Чому сідниці так виглядають

За словами Катерини Медушкіної, є кілька варіантів:

Ви ектоморф – худа від природи дівчина, яка не набирає вагу незалежно від харчування.

Ви не любите силові тренування, при цьому спалюєте жир за допомогою кардіо.

Ви сильно схудли, прибрали зайвий жир, але не зберегли м'язи. Це призвело до втрати округлості сідницями. ⠀

У вас є зайва вага, а спосіб життя малорухомий або сидячий.

У всіх цих випадках, щоб отримати апетитні сідниці, просто багато їсти - не варіант. Ви наберете зайву жирову масу, розпливетеся, але круглих сідниць так і не отримаєте,

– зазначила Катерина Медушкіна.