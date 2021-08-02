Вони можуть бути плоскими, в'ялими чи обвислими, не дивлячись на вагу дівчини. Чому виникає така проблема – розповіла фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Як зрозуміти свою проблему
- Плоскі сідниці – помітний недолік м'язової маси, тіло виглядає сплощеним і без об'єму.
- В'ялі сідниці – "п'ята" точка виглядає обвислою. Під сідницями помітні глибокі складки. Найчастіше – з целюлітом і низьким м'язовим тонусом.
- Желеподібні сідниці – шкіра м'яка, багато целюліту і практично немає тонусу м'язів і шкіри.
- Форма, яка "попливла" – впали боковинки, грушоподібна, не підтягнута та без помітного вигину від талії до сідниць.
Красиве тіло вимагає зусиль / Фото Pixabay
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Чому сідниці так виглядають
За словами Катерини Медушкіної, є кілька варіантів:
- Ви ектоморф – худа від природи дівчина, яка не набирає вагу незалежно від харчування.
- Ви не любите силові тренування, при цьому спалюєте жир за допомогою кардіо.
- Ви сильно схудли, прибрали зайвий жир, але не зберегли м'язи. Це призвело до втрати округлості сідницями. ⠀
- У вас є зайва вага, а спосіб життя малорухомий або сидячий.
У всіх цих випадках, щоб отримати апетитні сідниці, просто багато їсти - не варіант. Ви наберете зайву жирову масу, розпливетеся, але круглих сідниць так і не отримаєте,
– зазначила Катерина Медушкіна.