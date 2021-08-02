Лише два пункти дозволять побачити бажаний ефект. Про них розповіла українська фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Як домогтися результату
Нещодавно я зрозуміла: щоб досягти результату, потрібні лише дві складові. Почніть з них,
– зазначила Боржемська.
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Змінюйте звички
Якщо ви мрієте про красиве здорове тіло, час забути про регулярне вживання кави, газованих напоїв і соків. Вибирайте просту воду. Також слід відмовитися від рафінованого білого цукру. Все це – справа звички. Змінюйте їх заради нової себе.
Білий рафінований цукор слід виключити, якщо ви вирішили худнути / Фото Pixabay
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Оточення
Дуже багато людей худнуть, а потім зриваються й знову набирають вагу через відсутність підтримки. Оточуйте себе однодумцями. Якщо поруч є ті, хто буде тримати вас у тонусі, домогтися результату буде простіше. Це можуть бути друзі, партнери, тренер.
Правильна підтримка важлива для досягнення мети / Фото Pixabay