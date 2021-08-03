Збалансоване харчування є запорукою не лише схуднення, але й гарного самопочуття. Прикладом грамотного раціону поділилася нутриціологиня Надія Жиліна.
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Збалансованим вважається раціон, який покриває всі потреби організму в мікро- і макронутрієнтів з урахуванням індивідуальних потреб. Таке харчування допомагає запобігати розвитку різних захворювань, контролювати вагу, покращувати спортивні показники,
– зазначила Жиліна.
Приклад збалансованого раціону
Сніданок:
- Яєчня з томатом і сиром.
- Гречана каша.
- Тарілка овочів (свіжих і приготованих) – 2 – 3 види. Наприклад: перець солодкий, редис, броколі.
- Зелень.
- Мигдальні горіхи – 5 штук.
- Полуниця.
Збалансований раціон допоможе залишатися в формі / Фото Pixabay
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Обід:
- Плов з булгура з яловичиною.
- Овочевий салат з авокадо і бринзою (огірок, помідор, болгарський перець, оливки, бринза та авокадо, оливкова олія та лимонний сік як заправка).
- Насіння гарбуза та соняшника.
- Запечений буряк.
- Зелень.
- Фрукт на десерт.
Вечеря:
- Сочевична каша.
- Запечений судак.
- Печінка тріски.
- Запечені овочі (кабачок, печериці, баклажан, томат).
- Бразильські горіхи.
- Зелень.
Нутриціологиня наголосила, що за бажанням продукти можна замінити на свої улюблені, однак важливо зберігати принцип балансу.