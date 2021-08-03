Збалансоване харчування є запорукою не лише схуднення, але й гарного самопочуття. Прикладом грамотного раціону поділилася нутриціологиня Надія Жиліна.

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Збалансованим вважається раціон, який покриває всі потреби організму в мікро- і макронутрієнтів з урахуванням індивідуальних потреб. Таке харчування допомагає запобігати розвитку різних захворювань, контролювати вагу, покращувати спортивні показники,

– зазначила Жиліна.

Приклад збалансованого раціону

Сніданок:

Яєчня з томатом і сиром.

Гречана каша.

Тарілка овочів (свіжих і приготованих) – 2 – 3 види. Наприклад: перець солодкий, редис, броколі.

Зелень.

Мигдальні горіхи – 5 штук.

Полуниця.

Збалансований раціон допоможе залишатися в формі / Фото Pixabay

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Обід:

Плов з булгура з яловичиною.

Овочевий салат з авокадо і бринзою (огірок, помідор, болгарський перець, оливки, бринза та авокадо, оливкова олія та лимонний сік як заправка).

Насіння гарбуза та соняшника.

Запечений буряк.

Зелень.

Фрукт на десерт.

Вечеря:

Сочевична каша.

Запечений судак.

Печінка тріски.

Запечені овочі (кабачок, печериці, баклажан, томат).

Бразильські горіхи.

Зелень.

Нутриціологиня наголосила, що за бажанням продукти можна замінити на свої улюблені, однак важливо зберігати принцип балансу.