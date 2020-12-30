Новий рік – це час подарунків та святкувань. У цій святковій метушні мало хто замислюється над тим, що кожен наш етап підготовки до свята може нашкодити природі.

Ідеї 24 підготували для вас поради, які допоможуть відсвяткувати Новий рік без шкоди для планети.

Подарунки

На першому етапі підготовки до Нового року ми, як правило, пишемо список подарунків. Кожен з цих подарунків хочемо красиво упакувати й вразити отримувача ще більше. Але практично увесь обгортковий папір та стрічки не переробляється. Тому заздалегідь подумайте про екологічні упаковки або не використовуйте їх взагалі. В ідеалі домовтеся про все з вашими рідними.

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Ялинка

Якщо ми говоримо про більш екологічне споживання, то краще використовувати не штучну, а живу ялинку. Проте святкові дерева обов'язково повинні мати сертифікат, який буде свідчити про те, що ялинка була вирощена на спеціальній ділянці та призначена саме для цього. Як варіант, використовуйте ялинку в горщиках. Після святкування деревце можна висадити. Це прекрасний спосіб екологічного святкування.

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Новорічні прикраси

Для того, щоб подбати про планету використовуйте прикраси, зроблені своїми руками. Не варто щорічно купувати нові іграшки, а старі викидати. Краще зробіть щось оригінальне та нестандартне, тоді іграшка буде актуальною впродовж багатьох років.

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Святковий стіл

Для святкування Нового року ми витрачаємо шалені кошти. Це все для того, щоб похизуватися перед рідними, побалувати себе, приготувати особливі делікатеси. Проте половина приготовлених страв 1 січня відправляється у смітник. Ви можете зменшити кількість відходів. Для цього потрібно спочатку грамотно скласти меню, а потім і список покупок.

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Продукти

Більшість продуктів, які потрапляють на святковий стіл "подорожують" понад 40 тисяч кілометрів. Це шалені витрати, яких можна уникнути. Для цього варто лише купувати товар у місцевих виробників.

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План на наступний рік

Усі ми наприкінці року підбиваємо підсумки та пишемо плани на майбутнє. Це ідеальний час для того, щоб почати піклуватися про природу ще більше. Поставте собі нову ціль і впевнено йдіть до неї.

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