Новый год – это время подарков и празднований. В этой суете мало кто задумывается над тем, что каждый наш этап подготовки к празднику может навредить природе.

Идеи 24 подготовили для вас советы, которые помогут отпраздновать Новый год без ущерба для планеты.

Подарки

На первом этапе подготовки к Новому году мы, как правило, пишем список подарков. Каждый из этих подарков хотим красиво упаковать и поразить получателя еще больше. Но практически вся оберточная бумага и ленты не перерабатывается. Поэтому заранее подумайте об экологических упаковках или не используйте их вообще. В идеале договоритесь обо всем с вашими родными.

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Елка

Если мы говорим о более экологичном потребление, то лучше использовать не искусственную, а живую елку. Однако праздничные деревья обязательно должны иметь сертификат, который будет свидетельствовать о том, что елка была выращена на специальной территории и она предназначена именно для этого. Как вариант, используйте елку в горшочке. После празднования деревце можно высадить. Это прекрасный способ экологического празднования.

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Новогодние украшения

Для того чтобы позаботиться о планете используйте украшения, сделанные своими руками. Не стоит ежегодно покупать новые игрушки, а старые выбрасывать. Лучше сделайте что-то оригинальное и нестандартное, тогда игрушка будет актуальной на протяжении многих лет.

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Праздничный стол

Для празднования Нового года мы тратим огромные деньги. Это все для того, чтобы похвастаться перед родными, побаловать себя, приготовить особые деликатесы. Однако половина приготовленных блюд 1 января отправляется в помойку. Вы можете уменьшить количество отходов. Для этого нужно сначала грамотно составить меню, а затем и список покупок.

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Продукты

Большинство продуктов, которые попадают на праздничный стол "путешествуют" более 40 тысяч километров. Это огромные затраты, которых можно избежать. Для этого стоит лишь покупать товар у местных производителей.

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План на следующий год

Все мы в конце года подводим итоги и пишем планы на будущее. Это идеальное время для того, чтобы начать заботиться о природе еще больше. Поставьте себе новую цель и уверенно идите к ней.

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