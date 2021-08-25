Часом на відновлення йде не один рік. Як прискорити процес, і відновити тонус шкіри – розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.

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Як привести до ладу шкіру

За словами нутриціологині, роботу над тілом краще почати ще в процесі схуднення. Якщо робити все комплексно, результат буде в рази кращим.

Існує 2 види процедур:

  • домашні;
  • салонні.

До домашніх процедур, які ви можете робити самостійно, належать:

  • контрастний душ;
  • самомасаж;
  • скрабування;
  • обгортання;
  • масаж сухою щіткою;
  • зволоження тіла кремами з ліфтинг ефектом.

Комплексний підхід допоможе привести шкіру до ладу / Фото diamondphysique

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Салонні процедури:

  • Апаратний масаж;
  • душ Шарко;
  • ручний масаж;
  • обгортання;
  • кріосауни.

Ольга Усенко також уточнила, що стан шкіри залежить від раціону. Тому харчування – перше, з чого слід почати. Тільки потім варто підключати інші методи. Комплексний підхід дозволить швидше побачити результат.

Текст публікації Ольги Усенко:

Як відновити тонус шкіри після сильного схуднення

Для максимального результату не чекайте кінцевого схуднення, щоб почати займатися тілом. Якщо все робити в комплексі й одночасно, то результат буде в рази кращим. Але якщо не було можливості відразу щось робити, тоді починайте діяти тоді, коли вийшло.

Є кілька варіантів:

– домашні;

– салонні.

Домашні це:

– контрастний душ;
– самомасаж;
– скрабування;
– обгортання;
– масаж сухою щіткою;
– зволоження тіла кремами з ліфтинг ефектом.

Салонні процедури:

– апаратний масаж;
– душ Шарко;
– ручний масаж;
– обгортання;
– кріосауни.

Я вам вже розповідала, що саме через те, що моя шкіра потребує постійного контролю, і як тільки я місяць нічого не роблю з нею, стан погіршується, я змушена робити з нею багато і постійно.

Але звичайній людині стільки не потрібно робити, як мені. Але теж потрібно пам'ятати про догляд.

Дуже багато для якості шкіри дає наш раціон. Ви повинні розуміти, що раціон – це перше, з чого потрібно почати, а вже потім додавати все інше.

Йти на масаж і не коригувати свій раціон – це витратити гроші в порожню. Не потрібно шукати легких шляхів – їх немає. Є правильний шлях, який працює на максимум.