Часом на відновлення йде не один рік. Як прискорити процес, і відновити тонус шкіри – розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.
Цікаво Форма має значення: як обрати для страви правильний вид макаронів
Як привести до ладу шкіру
За словами нутриціологині, роботу над тілом краще почати ще в процесі схуднення. Якщо робити все комплексно, результат буде в рази кращим.
Існує 2 види процедур:
- домашні;
- салонні.
До домашніх процедур, які ви можете робити самостійно, належать:
- контрастний душ;
- самомасаж;
- скрабування;
- обгортання;
- масаж сухою щіткою;
- зволоження тіла кремами з ліфтинг ефектом.
Комплексний підхід допоможе привести шкіру до ладу / Фото diamondphysique
Читайте 3 корисних продукти, про які всі незаслужено забули
Салонні процедури:
- Апаратний масаж;
- душ Шарко;
- ручний масаж;
- обгортання;
- кріосауни.
Ольга Усенко також уточнила, що стан шкіри залежить від раціону. Тому харчування – перше, з чого слід почати. Тільки потім варто підключати інші методи. Комплексний підхід дозволить швидше побачити результат.
Текст публікації Ольги Усенко:
Як відновити тонус шкіри після сильного схуднення
Для максимального результату не чекайте кінцевого схуднення, щоб почати займатися тілом. Якщо все робити в комплексі й одночасно, то результат буде в рази кращим. Але якщо не було можливості відразу щось робити, тоді починайте діяти тоді, коли вийшло.
Є кілька варіантів:
– домашні;
– салонні.
Домашні це:
– контрастний душ;
– самомасаж;
– скрабування;
– обгортання;
– масаж сухою щіткою;
– зволоження тіла кремами з ліфтинг ефектом.
Салонні процедури:
– апаратний масаж;
– душ Шарко;
– ручний масаж;
– обгортання;
– кріосауни.
Я вам вже розповідала, що саме через те, що моя шкіра потребує постійного контролю, і як тільки я місяць нічого не роблю з нею, стан погіршується, я змушена робити з нею багато і постійно.
Але звичайній людині стільки не потрібно робити, як мені. Але теж потрібно пам'ятати про догляд.
Дуже багато для якості шкіри дає наш раціон. Ви повинні розуміти, що раціон – це перше, з чого потрібно почати, а вже потім додавати все інше.
Йти на масаж і не коригувати свій раціон – це витратити гроші в порожню. Не потрібно шукати легких шляхів – їх немає. Є правильний шлях, який працює на максимум.