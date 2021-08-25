Порой на восстановление уходит не один год. Как ускорить процесс, и восстановить тонус кожи – рассказала нутрициолог Ольга Усенко.
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Как привести в порядок кожу
По словам нутрициолога, работу над телом лучше начать еще в процессе похудения. Если делать все комплексно, результат будет в разы лучше.
Существует 2 вида процедур:
- домашние;
- салонные.
К домашним процедурам, которые вы можете делать самостоятельно, относятся:
- контрастный душ;
- самомассаж;
- скрабирование;
- обертывание;
- массаж сухой щеткой;
- увлажнения тела кремами с лифтинг эффектом.
Комплексный подход поможет привести кожу в порядок / Фото diamondphysique
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Салонные процедуры:
- Аппаратный массаж;
- душ Шарко;
- ручной массаж;
- обертывание;
- криосауны.
Ольга Усенко также уточнила, что состояние кожи зависит от рациона. Поэтому питание – первое, с чего следует начать. Только потом стоит подключать остальные методы. Комплексный подход позволит скорее увидеть результат.
Текст публикации Ольги Усенко:
Как восстановить тонус кожи после сильного похудения
Для максимального результата не ждите конечного похудения, чтобы начать заниматься телом. Если все делать в комплексе и одновременно, то результат будет в разы лучше.
Но если не было возможности сразу что-то предпринимать, тогда начинайте действовать тогда, когда получилось.
Есть несколько вариантов:
– домашние;
– салонные.
Домашние это:
— контрастный душ;
— самомассаж;
— скрабирование;
— обертывание;
— массаж сухой щеткой;
— увлажнения тела кремами с лифтинг эффектом.
Салонные процедуры:
— аппаратный массаж;
— душ Шарко;
— ручной массаж;
— обертывание;
— криосауны.
Я вам уже рассказывала, что именно из-за того, что моя кожа нуждается в постоянном контроле, и как только я месяц ничего не делаю с ней, состояние ухудшается, я вынуждена делать с ней много и постоянно.
Но обычному человеку столько не нужно делать, как мне. Но тоже нужно помнить про уход.
Очень много для качества кожи дает наш рацион. Вы должны понимать, что рацион – это первое, с чего нужно начать, а уже потом добавлять все остальное.
Идти на массаж и не корректировать свой рацион – это потратить деньги в пустую. Не нужно искать легких путей – их нет. Есть правильный путь, который работает на максимум.