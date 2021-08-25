Порой на восстановление уходит не один год. Как ускорить процесс, и восстановить тонус кожи – рассказала нутрициолог Ольга Усенко.

Интересно Форма имеет значение: как выбрать для блюда правильный вид макарон

Как привести в порядок кожу

По словам нутрициолога, работу над телом лучше начать еще в процессе похудения. Если делать все комплексно, результат будет в разы лучше.

Существует 2 вида процедур:

  • домашние;
  • салонные.

К домашним процедурам, которые вы можете делать самостоятельно, относятся:

  • контрастный душ;
  • самомассаж;
  • скрабирование;
  • обертывание;
  • массаж сухой щеткой;
  • увлажнения тела кремами с лифтинг эффектом.

Комплексный подход поможет привести кожу в порядок / Фото diamondphysique

Читайте 3 полезных продукта, о которых все незаслуженно забыли

Салонные процедуры:

  • Аппаратный массаж;
  • душ Шарко;
  • ручной массаж;
  • обертывание;
  • криосауны.

Ольга Усенко также уточнила, что состояние кожи зависит от рациона. Поэтому питание – первое, с чего следует начать. Только потом стоит подключать остальные методы. Комплексный подход позволит скорее увидеть результат.

Текст публикации Ольги Усенко:

Как восстановить тонус кожи после сильного похудения

Для максимального результата не ждите конечного похудения, чтобы начать заниматься телом. Если все делать в комплексе и одновременно, то результат будет в разы лучше.

Но если не было возможности сразу что-то предпринимать, тогда начинайте действовать тогда, когда получилось.

Есть несколько вариантов:

– домашние;

– салонные.

Домашние это:

— контрастный душ;
— самомассаж;
— скрабирование;
— обертывание;
— массаж сухой щеткой;
— увлажнения тела кремами с лифтинг эффектом.

Салонные процедуры:

— аппаратный массаж;
— душ Шарко;
— ручной массаж;
— обертывание;
— криосауны.

Я вам уже рассказывала, что именно из-за того, что моя кожа нуждается в постоянном контроле, и как только я месяц ничего не делаю с ней, состояние ухудшается, я вынуждена делать с ней много и постоянно.

Но обычному человеку столько не нужно делать, как мне. Но тоже нужно помнить про уход.

Очень много для качества кожи дает наш рацион. Вы должны понимать, что рацион – это первое, с чего нужно начать, а уже потом добавлять все остальное.

Идти на массаж и не корректировать свой рацион – это потратить деньги в пустую. Не нужно искать легких путей – их нет. Есть правильный путь, который работает на максимум.