Це продукти харчування, які благотворно впливають на організм. 3 з них назвала нутриціологиня Світлана Нікітчук.

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Продукти, про які незаслужено забули

Амарант

За словами Нікітчук, за старих часів це була одна з основних круп. Її використовували для приготування каш, а також мололи в борошно і пекли хліб. У амарантовій крупі міститься майже 14 грамів білка, 65 грамів вуглеводів і 7 грамів клітковини.

Багаті насіння амаранту й на мінерали: кальцій, залізо, магній, марганець, фосфор. А ще в амаранті є амінокислота лізин, яку не часто зустрінеш в інший крупі,

– зазначила нутриціологиня.

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Топінамбур (земляна груша)

Коренеплід містить багато заліза (більше, ніж картопля, морква, буряк, ріпа). Також у ньому є природний аналог інсуліну (інулін), який регулює рівень цукру у крові. Топінамбур рекомендують включати в раціон діабетиків.

Земляну грушу рекомендують їсти діабетикам / Фото Pixabay

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Сочевиця

Страви з сочевиці значно корисніші, ніж нут, горох і квасоля. В одній її порції – близько 90% добової норми фолієвої кислоти. Крім того, продукт багатий на ненасичені жирні кислоти Омега-3, піднімає настрій і знижує стрес.

Сочевиця – це не лише смачно, але й корисно / Фото Pixabay

Текст публікації Світлани Нікітчук:

Сьогодні, як і обіцяла, розбираємо номінацію "Незаслужено забуті продукти".

Амарант. Сперечаюся, хтось і не чув цю назву, але в старовину це була одна з основних круп. Її використовували не тільки для приготування каш, але й мололи в борошно і пекли хліб. Амарантова крупа багата на білок. У 100 грамах зерна міститься:

Білка – майже 14 грамів.

Вуглеводів – 65 грамів.

Клітковини – 7 грамів.

Багаті насіння амаранту й на мінерали: кальцій, залізо, магній, марганець, фосфор. А ще в амаранті є амінокислота лізин, яку не часто зустрінеш в інший крупі.

Я купую в інтернет-магазинах, на полицях супермаркетів не зустрічала.

Топінамбур (земляна груша) – родич картоплі, але набагато корисніший. Цей коренеплід містить більше заліза, ніж картопля, морква, буряк, ріпа.

У топінамбурі є інулін – природний аналог інсуліну, який регулює рівень цукру в крові. Отже, цей солодкуватий овоч неодмінно повинен бути в харчуванні діабетиків. Ми в дитинстві його їли у бабусі на городі сирим, просто очищаючи від шкірки.

Сочевиця – бобова культура. Страви з неї набагато корисніші, ніж зі звичних гороху, квасолі, нуту. Так, порція сочевиці містить близько 90% добової норми фолієвої кислоти. Крім того, продукт багатий на ненасичені жирні кислоти Омега-3.

А ви знали, що сочевична каша підвищує настрій і знижує стрес. Так-так, адже в чечевиці міститься триптофан, який відповідає за вироблення серотоніну.