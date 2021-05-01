Скотч, гаряча вода, ніж чи інші пристосування допоможуть легко відкрити будь-яку банку. Ви будете приємно вражені такими способами.

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1. Послабте кришку ножем

Переверніть банку і поставте на тверду поверхню. Просуньте кінчик грубого ножа під кришку і поворушіть декілька разів у різні сторони. Повторіть дії по кругу. Переверніть банку і спробуйте її відкрити.

Відкрити банку можна за допомогою ножа / Фото Pinterest

2. Зробіть ручку зі скотчу

Цей лайфхак спрацює лише у випадку, якщо ви використаєте міцний скотч або електроізоляційну стрічку. Недовгий клаптик скотчу наклейте на кришку так, щоб частина охопила банку. Тримаючи банку однією рукою, іншою сильно потягніть за край скотчу.

Як відкрити банку скотчем дивіть у відео:

3. Постукайте по дну банки

Для того, щоб відкрити банку з міцно закрученою кришкою спочатку переверніть банку і злегка постукайте долонею по дну. Увесь вміст ємності перемістить, тому відповідно зміниться і тиск у банці. Спробуйте відкрити кришку.

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4. Опустіть банку в гарячу воду

У миску наберіть гарячої води. Поставте банку так, щоб накрити кришку кип’ятком. За бажанням банку можна поставити просто під кран з гарячою водою. Під час нагрівання кришка розшириться, тому ви зможете легко її відкрити. Відповідно результату можна також досягти, використовуючи для волосся.

5. Обгорніть кришку рушником

Використавши рушник, ви збільшите силу зачеплення, тому завдяки цьому відкриєте банку. За бажанням можна використати гумові рукавички. Це також допоможе досягти бажаного результату.

Легко відкрити банку можна, використовуючи гумові рукавички / Фото Furnishhome