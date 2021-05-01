Скотч, горячая вода, нож или другие приспособления помогут легко открыть любую банку. Вы будете приятно удивлены такими способами.

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1. Ослабьте крышку ножом

Переверните банку и поставьте на твердую поверхность. Вставьте кончик грубого ножа под крышку и пошевелите несколько раз в разные стороны. Повторите действия по кругу. Переверните банку и попробуйте ее открыть.

Открыть банку можно с помощью ножа / Фото Pinterest

2. Сделайте ручку из скотча

Этот лайфхак сработает только в случае, если вы используете прочный скотч или изоленту. Недолгий клочок скотча наклейте на крышку так, чтобы часть охватила банку. Держа банку одной рукой, другой сильно потяните за край скотча.

Как открыть банку скотчем смотрите в видео:

3. Постучите по дну банки

Для того чтобы открыть банку с крепко закрученной крышкой сначала переверните банку и слегка постучите ладонью по дну. Все содержимое емкости переместится, поэтому соответственно изменится и давление в банке. Попробуйте открыть крышку.

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4. Опустите банку в горячую воду

В миску наберите горячей воды. Поставьте банку так, чтобы накрыть крышку кипятком. По желанию банку можно поставить прямо под кран с горячей водой. При нагревании крышка расширится, поэтому вы сможете легко ее открыть. Такого же результата можно достичь, используя фен для волос.

5. Оберните крышку полотенцем

Использовав полотенце, вы увеличите силу зацепления, поэтому благодаря этому откроете банку. По желанию можно использовать резиновые перчатки. Это также поможет достичь желаемого результата.

Легко открыть банку можно, используя резиновые перчатки / Фото Furnishhome