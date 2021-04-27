Деякі з цих лайфхаків настільки геніальні, що ви точно запозичите їх собі. Після цього ви ще й захочете поділитися корисною інформацією з близькими.
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1. Коли заплановане грандіозне готування, а плиту ну зовсім не хочеться мити
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2. Для того, щоб під час приготування інгредієнти набули приємного аромату лаврового листя і вам не довелося його неакуратно витягувати, використовуйте сито для заварювання чаю
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3. Заморожений виноград замість льоду – це смачно і неймовірно естетично
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4. Канцелярські прищіпки – корисна річ для того, щоб у холодильнику вмістилися всі продукти
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5. Якщо потрібна форма для випікання меншого розміру
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6. Простий спосіб нагріти у мікрохвильовці дві страви одночасно
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7. Зручне зберігання баночок з соусом
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